בבלי
מבזקמאות כלי טיס מתאבדים

מוסקבה בוערת: מתקפת כטבמ"ים חריגה שיתקה הלילה את הבירה הרוסית | תיעוד

מתקפת כטב"מים חריגה בהיקפה הרעידה במהלך הלילה את רוסיה, כאשר מערכות ההגנה האווירית נאלצו להתמודד עם פשיטה המונית של 301 כלי טיס בלתי מאוישים בשטח המדינה ובמחוזות הכבושים | בתיעודים שפורסמו ניתן לשמוע את זמזום הכטב"מים, לאחר שניות נראה פיצוץ באופק (בעולם) 

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בבלי

צה"ל הזרים בטון במחנה פליטים בעזה - ככל הנראה לאיטום מנהרות

גולשים עזתיים מדווחים כי צה"ל הזרים כמויות גדולות של בטון באזור דרום מזרח מחנה הפליטים אלמע'אזי במרכז רצועת עזה. הבטון זרם לתוך בתי תושבים באזור. לפי הדיווחים, הפעולה נועדה ככל הנראה לאיטום מנהרות טרור באזור. תושבים מביעים חשש שהבטון יסתום את מערכות הביוב.

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"השינויים הדמוגרפיים"

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דוד ישראלי
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מוסקבה בוערת: מתקפת כטבמ"ים חריגה שיתקה הלילה את הבירה הרוסית | תיעוד | בבלי