מוסקבה בוערת: מתקפת כטבמ"ים חריגה שיתקה הלילה את הבירה הרוסית | תיעוד

על רקע רצון הקואליציה לקדם את חוק התקשורת של השר קרעי, בכירים בש"ס ו'דגל התורה' הבהירו כי לא יאפשרו לחוק לעבור כל עוד חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעונות לא יעברו | ח"כי 'אגודה' יצביעו נגד בשל התנגדות למהות החוק (חרדים)ישי כהן
ראש ממשלת בריטניה הודיע: "קיבלתי את החלטתה של מפלגתי, אני מודיע על התפטרותי מתפקיד ראש הממשלה", אודיע זאת למלך (בעולם)ישראל גראדווהל
מפקד כוח קודס האיראני שיגר איום ישיר לכוחות צה"ל • טען לאבדות כבדות בלחימה בדרום לבנון | "תגורשו בחרפה ובתבוסה" (צבא וביטחון)אליהו לוי
גוסטבו פטרו טוען כי ישראל שינתה כתובות IP של שרתי רשם האזרחים • הנשיא היוצא מסרב להכיר בניצחון המועמד הפרו-ישראלי | "המדינה היחידה בעולם שיש לה את היכולת לעשות זאת" (בעולם)ישראל גרוס
שני רכבים גנובים עם לוחיות מזויפות נתפסו בכפר סמוע • חשוד בעבירות אלימות נעצר לאחר שחזר לביתו | הלוחמים הציגו מצג שווא שהם עוזבים (בארץ)משה כץ
שר החוץ האיראני הודיע על עזיבת המשלחת הראשית • צוותי המומחים ממשיכים בשיחות הטכניות | השיחות יימשכו בשווייץ (בעולם)אליהו לוי
גולשים עזתיים מדווחים כי צה"ל הזרים כמויות גדולות של בטון באזור דרום מזרח מחנה הפליטים אלמע'אזי במרכז רצועת עזה. הבטון זרם לתוך בתי תושבים באזור. לפי הדיווחים, הפעולה נועדה ככל הנראה לאיטום מנהרות טרור באזור. תושבים מביעים חשש שהבטון יסתום את מערכות הביוב.צוות בבלי
משרד האוצר מקדם תוכנית לביטול ההנחות בדמי ביטוח לאומי ובריאות לאברכים • התשלום החודשי יזנק מ-171 ל-266 שקלים | מכה כלכלית נוספת לעמלי התורה (כלכלה בארץ)דוד ישראלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ