"ישראל שינתה את תוצאות הבחירות": כך נשיא קולומביה היוצא מגיב

בכירים בסיעות החרדיות:

על רקע רצון הקואליציה לקדם את חוק התקשורת של השר קרעי, בכירים בש"ס ו'דגל התורה' הבהירו כי לא יאפשרו לחוק לעבור כל עוד חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעונות לא יעברו | ח"כי 'אגודה' יצביעו נגד בשל התנגדות למהות החוק (חרדים)