בבלי
מבזקמחאה סוערת

קרעי הניח 'אבן פינה' לבית המשפט החדש: 'נביא הצעה לביטול בג"ץ'

שר התקשורת ערך טקס סמלי מול בית המשפט העליון • הכריז על הצעה ממשלתית היסטורית יחד עם שר המשפטים לוין | 'גולם שקם על יוצרו - צריך להחזיר לעפרו' (משפט)

'הנחת אבן הפינה' לבית המשפט החדש
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14:51
צדק סורי

מעצרים בדמשק: גנרל בכיר ממיליציית 'ההגנה הלאומית' נעצר

כוחות הביטחון עצרו גנרל שהיה ממייסדי מיליציית 'ההגנה הלאומית' • בנו של הגנרל נמלט להולנד ומתגורר ברוטרדם | כמעט 6,000 עצורים מוחזקים במנהלת ללוחמה בטרור (העולם הערבי)

אליהו לוי
14:25
מפנה דיפלומטי

סלובניה נגד האיחוד: בוטל האמברגו הביטחוני על ישראל

בתפנית דרמטית המאפיינת את מדיניות ממשלתו החדשה של ג'אנז יאנשה, סלובניה ביטלה את האיסור על סחר בנשק עם ישראל שהוטל ב-2025. הצעד, שכולל גם הסרת הגבלות על בכירים ישראלים, מסמן התקרבות מדינית ושינוי גישה מפרגמטיות דיפלומטית לעומת סנקציות עבר (בעולם)

דוד הכהן ויוסי נכטיגל
14:24
הפעם נדע להיערך?

ראש השב"כ זיני מזהיר בדיונים סגורים: השביעי באוקטובר הבא יהיה בעיר הזו

ראש השב"כ מעמיד את אילת בראש סדר העדיפויות הביטחוני • זיני מזהיר מפני פלישה קרקעית מגבול ירדן | ומה עושים במערכת הביטחון בנוגע לאיום החדש-ישן? (צבא וביטחון)

קובי אטינגר
14:23
ומה קורה בלבנון? | הפרטים

סגן הנשיא ואנס: איראן הסכימה להזמין את פקחי סבא"א - "התקדמות טובה מאוד"

ג'י דיי ואנס מסר אחרי סיום השיחות בשוויץ, כי איראן הסכימה להזמין בחזרה את פקחי הסבא"א השבוע • "האיראנים איימו לעזוב אבל הם לא עזבו" | זו ההצהרה שמסר (חדשות בעולם)

ישראל גרוס
14:13
סערה ברמת השרון

העתירה נגד 'ביג גלילות' נמחקה - המתחם ימשיך לפעול בשבת

בית המשפט המחוזי קבע כי העתירה מיצתה את עצמה לאחר שהעירייה הציגה מסמך אכיפה • ראש העיר רוכברגר: 'רמת השרון תישאר פלורליסטית' | מנכ"ל משרד הפנים מחריף את העימות (משפט)

דוד ישראלי
13:55
בבלי

ראש השב"כ זיני מזהיר: אילת היא נקודת תורפה ביטחונית

ראש השב"כ רונן בר זיני מתריע בדיונים סגורים על תרחיש מתקפה אפשרית על אילת, ומחשיב את העיר כנקודת תורפה ביטחונית בשל מיקומה הגאוגרפי המבודד. זיני הורה לבכירים בשב"כ להעמיד את התרחיש בראש סדר העדיפויות והזהיר מפני פלישה קרקעית מגבולות העיר היבשתיים, בפרט מגבול ירדן, וייתכן אף מגבולותיה הימיים. במערכת הביטחון מביעים ספק לגבי מידת החשיבות שזיני נותן לתרחיש ובקיומו של מודיעין על מתקפה מתוכננת.

צוות בבלי
13:43
מדדים היסטוריים

אירופה בוערת מחום: 3 הרוגים בצרפת; 2,700 בתי ספר סגרו את שעריהם

יבשת אירופה רושמת בימים אלו את הסטייה האקלימית הגבוהה ביותר בעולם בהשוואה לממוצעים ההיסטוריים שלה | בצרפת נספרו כבר שלושה הרוגים ואלפי בתי ספר נסגרו או שינו את שעותיהם בעקבות גל החום הכבד (בעולם) 

ישראל גרוס
13:42
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רכב התדרדר לתעלה סמוך לחמת גדר: כך בוצע חילוץ דרמטי במסוק של 669

רכב מסחרי התדרדר לעומק תעלה במדרון סמוך לחמת גדר • לוחמי האש ויחידת 669 פעלו בשטח מורכב לחילוץ הנהג | פונה במסוק לבית חולים (בארץ)

דוד הכהן
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קרעי הניח 'אבן פינה' לבית המשפט החדש: 'נביא הצעה לביטול בג"ץ' | בבלי