מקומם: המשטרה תשלם פיצויי ענק למפגיני שמאל נגד הממשלה

כוחות הביטחון עצרו גנרל שהיה ממייסדי מיליציית 'ההגנה הלאומית' • בנו של הגנרל נמלט להולנד ומתגורר ברוטרדם | כמעט 6,000 עצורים מוחזקים במנהלת ללוחמה בטרור (העולם הערבי)אליהו לוי
בתפנית דרמטית המאפיינת את מדיניות ממשלתו החדשה של ג'אנז יאנשה, סלובניה ביטלה את האיסור על סחר בנשק עם ישראל שהוטל ב-2025. הצעד, שכולל גם הסרת הגבלות על בכירים ישראלים, מסמן התקרבות מדינית ושינוי גישה מפרגמטיות דיפלומטית לעומת סנקציות עבר (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
ראש השב"כ מעמיד את אילת בראש סדר העדיפויות הביטחוני • זיני מזהיר מפני פלישה קרקעית מגבול ירדן | ומה עושים במערכת הביטחון בנוגע לאיום החדש-ישן? (צבא וביטחון)קובי אטינגר
ג'י דיי ואנס מסר אחרי סיום השיחות בשוויץ, כי איראן הסכימה להזמין בחזרה את פקחי הסבא"א השבוע • "האיראנים איימו לעזוב אבל הם לא עזבו" | זו ההצהרה שמסר (חדשות בעולם)ישראל גרוס
בית המשפט המחוזי קבע כי העתירה מיצתה את עצמה לאחר שהעירייה הציגה מסמך אכיפה • ראש העיר רוכברגר: 'רמת השרון תישאר פלורליסטית' | מנכ"ל משרד הפנים מחריף את העימות (משפט)דוד ישראלי
ראש השב"כ רונן בר זיני מתריע בדיונים סגורים על תרחיש מתקפה אפשרית על אילת, ומחשיב את העיר כנקודת תורפה ביטחונית בשל מיקומה הגאוגרפי המבודד. זיני הורה לבכירים בשב"כ להעמיד את התרחיש בראש סדר העדיפויות והזהיר מפני פלישה קרקעית מגבולות העיר היבשתיים, בפרט מגבול ירדן, וייתכן אף מגבולותיה הימיים. במערכת הביטחון מביעים ספק לגבי מידת החשיבות שזיני נותן לתרחיש ובקיומו של מודיעין על מתקפה מתוכננת.צוות בבלי
יבשת אירופה רושמת בימים אלו את הסטייה האקלימית הגבוהה ביותר בעולם בהשוואה לממוצעים ההיסטוריים שלה | בצרפת נספרו כבר שלושה הרוגים ואלפי בתי ספר נסגרו או שינו את שעותיהם בעקבות גל החום הכבד (בעולם)ישראל גרוס
רכב מסחרי התדרדר לעומק תעלה במדרון סמוך לחמת גדר • לוחמי האש ויחידת 669 פעלו בשטח מורכב לחילוץ הנהג | פונה במסוק לבית חולים (בארץ)דוד הכהן
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ