מקומם: המשטרה תשלם פיצויי ענק למפגיני שמאל נגד הממשלה

מפנה דיפלומטי

בתפנית דרמטית המאפיינת את מדיניות ממשלתו החדשה של ג'אנז יאנשה, סלובניה ביטלה את האיסור על סחר בנשק עם ישראל שהוטל ב-2025. הצעד, שכולל גם הסרת הגבלות על בכירים ישראלים, מסמן התקרבות מדינית ושינוי גישה מפרגמטיות דיפלומטית לעומת סנקציות עבר (בעולם)