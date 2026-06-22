ראש השב"כ זיני מזהיר: אילת היא נקודת תורפה ביטחונית

כוחות הביטחון עצרו גנרל שהיה ממייסדי מיליציית 'ההגנה הלאומית' • בנו של הגנרל נמלט להולנד ומתגורר ברוטרדם | כמעט 6,000 עצורים מוחזקים במנהלת ללוחמה בטרור (העולם הערבי)אליהו לוי
בתפנית דרמטית המאפיינת את מדיניות ממשלתו החדשה של ג'אנז יאנשה, סלובניה ביטלה את האיסור על סחר בנשק עם ישראל שהוטל ב-2025. הצעד, שכולל גם הסרת הגבלות על בכירים ישראלים, מסמן התקרבות מדינית ושינוי גישה מפרגמטיות דיפלומטית לעומת סנקציות עבר (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
ראש השב"כ מעמיד את אילת בראש סדר העדיפויות הביטחוני • זיני מזהיר מפני פלישה קרקעית מגבול ירדן | ומה עושים במערכת הביטחון בנוגע לאיום החדש-ישן? (צבא וביטחון)קובי אטינגר
ג'י דיי ואנס מסר אחרי סיום השיחות בשוויץ, כי איראן הסכימה להזמין בחזרה את פקחי הסבא"א השבוע • "האיראנים איימו לעזוב אבל הם לא עזבו" | זו ההצהרה שמסר (חדשות בעולם)ישראל גרוס
בית המשפט המחוזי קבע כי העתירה מיצתה את עצמה לאחר שהעירייה הציגה מסמך אכיפה • ראש העיר רוכברגר: 'רמת השרון תישאר פלורליסטית' | מנכ"ל משרד הפנים מחריף את העימות (משפט)דוד ישראלי
יבשת אירופה רושמת בימים אלו את הסטייה האקלימית הגבוהה ביותר בעולם בהשוואה לממוצעים ההיסטוריים שלה | בצרפת נספרו כבר שלושה הרוגים ואלפי בתי ספר נסגרו או שינו את שעותיהם בעקבות גל החום הכבד (בעולם)ישראל גרוס
רכב מסחרי התדרדר לעומק תעלה במדרון סמוך לחמת גדר • לוחמי האש ויחידת 669 פעלו בשטח מורכב לחילוץ הנהג | פונה במסוק לבית חולים (בארץ)דוד הכהן
המשטרה תשלם 624 אלף שקלים ל-13 מפגינים שנעצרו בירושלים • הפרקליטות: "אי אפשר להגן על השוטרים" | בציבור החרדי - אפס פיצויים על אלימות משטרתית קשה (משפט)דוד ישראלי
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