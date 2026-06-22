סלובניה נגד האיחוד: בוטל האמברגו הביטחוני על ישראל

בבלי

ראש השב"כ רונן בר זיני מתריע בדיונים סגורים על תרחיש מתקפה אפשרית על אילת, ומחשיב את העיר כנקודת תורפה ביטחונית בשל מיקומה הגאוגרפי המבודד. זיני הורה לבכירים בשב"כ להעמיד את התרחיש בראש סדר העדיפויות והזהיר מפני פלישה קרקעית מגבולות העיר היבשתיים, בפרט מגבול ירדן, וייתכן אף מגבולותיה הימיים. במערכת הביטחון מביעים ספק לגבי מידת החשיבות שזיני נותן לתרחיש ובקיומו של מודיעין על מתקפה מתוכננת.