המועמד של טראמפ הגן על קריקטורה של יהודי עם קרניים: 'זה לא אנטישמי'

במשטרה עדיין לא הכריעו אם לאשר את המחאה החריגה המתוכננת להמשך השבוע - להתקדם בשיירת רכבים איטית אל כלא 10 | הסוגייה נמצאת בימים אלה בדיונים בתוך המשטרה והמהלך דורש תיאום בין מחוזות | המשטרה לבבלי: "לא נאפשר הפרות סדר וכל התנהגות העלולה לסכן את הציבור" (אקטואלי)נחמן שטרנהרץ
צה"ל ושב"כ חיסלו בסוף השבוע בצפון רצועת עזה את סבאעי זהיר עבד אלחמיד אבו חסנה, מחבל נוח'בה בחמאס. אבו חסנה השתתף בטבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקתו של עומר שם טוב בשבי. במהלך המלחמה עסק בהטמנת מטענים וניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסלו שלושה מחבלי חמאס חמושים שניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.צוות בבלי
לקרוע שערי שמיים: דאגה עצומה בעולם התורה בעקבות תפנית חדה לרעה במצבו של הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק • ראש הישיבה כבר היה בהליכי יציאה מבית החולים לאחר הטבה משמעותית, אך בשעות האחרונות חלה הידרדרות פתאומית והוא הובהל בשנית לטיפול נמרץ • שמו לתפילה רבי אברהם יהושע בן עטיל (חרדים)חיים רוזנבוים
שר הביטחון ישראל כ"ץ עדכן כי הממשלה תכיר באופן רשמי בתשעה יישובים נוספים בצפון כחלק מאזור קו עימות | היישובים שהוכרו הם: שדה אליעזר, כסרא-סמיע, יסוד המעלה, אור הגנוז, מירון, בר יוחאי, ספסופה (כפר חושן), בית ג’אן וחולתה | המעמד החדש כיישובי קו עימות יקנה להם זכאות להטבות ומענים הניתנים ליישובים אלה (בארץ)מישאל לוי
בעקבות חשיפת "הארץ" על אזהרותיו המצמררות של ראש השב"כ דוד זיני כי "ה-7 באוקטובר הבא יהיה באילת", בעיריית אילת מגיבים בדרמטיות ומנסים להרגיע את הרוחות. ראש העירייה, אלי לנקרי, בירך על הבהרת השב"כ לפיה אין מידע קונקרטי, אך שיגר מסר תקיף לממשלה: "אסור להסתפק במענה ביטחוני, אילת היא עיר אסטרטגית והחוסן שלה חייב להיבנות מראש" (בארץ)משה כץ
החשבון נסגר: צה"ל ושב"כ תקפו בצפון רצועת עזה, וחיסלו את סבאעי זהיר עבד אלחמיד אבו חסנה, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס | אבו חסנה פשט לשטח מדינת ישראל בטבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקתו של עומר שם טוב בשבי חמאס | בנוסף, אבו חסנה עסק לאורך המלחמה בהטמנת מטענים וקידם מתווי טרור כדי לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב (צבא)ב. ניסני
יו"ר 'יש עתיד' פנה ישירות לשלושת נכדיו של דרעי שהוצאו נגדם צווי מעצר • איים בהפסקת כל התקציבים למי שלא מתגייס ולא לומד לימודי ליבה | "זה לא גזירת גורל - תבחנו את המציאות מחדש" (חדשות חרדים)דוד קליין
וושינגטון מאפשרת לטהרן למכור נפט באופן מיידי • תמריץ כלכלי מוקדם לצמצום העימות | הרישיון כולל השעיה של הסנקציות הראשיות (בעולם)אליהו לוי
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