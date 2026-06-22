דרמה בהדסה: רגע לפני השחרור – החמרה חמורה במצבו של ראש ישיבת בריסק

כוננות ביטחונית

בעקבות חשיפת "הארץ" על אזהרותיו המצמררות של ראש השב"כ דוד זיני כי "ה-7 באוקטובר הבא יהיה באילת", בעיריית אילת מגיבים בדרמטיות ומנסים להרגיע את הרוחות. ראש העירייה, אלי לנקרי, בירך על הבהרת השב"כ לפיה אין מידע קונקרטי, אך שיגר מסר תקיף לממשלה: "אסור להסתפק במענה ביטחוני, אילת היא עיר אסטרטגית והחוסן שלה חייב להיבנות מראש" (בארץ)