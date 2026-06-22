דריכות לקראת מחאת שיירות הרכבים לכלא הצבאי: המשטרה עדיין לא קיבלה החלטה - ומאיימת

כיכר השבת

המלצת מערך הייעוץ המשפטי גובשה פה אחד בעקבות חשיפת הקשרים העסקיים של חברת ועדת האיתור, פרופ' עידית סולברג, עם משרד השיכון. כעת יידרשו נתניהו, סמוטריץ' וחיים כץ להכריע: האם לבטל את המינוי המקודם או להגן עליו בבג"ץ באמצעות ייצוג פרטי? (משפט)