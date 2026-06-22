לאחר ההתבטאות החמורה: דרישה לחקירה פלילית נגד ראש העיר לשעבר

סכנת הבטונדות: ילד חרדי שנלכד בתוך פח עשוי בטון במהלך משחק בביתר עילית, חולץ בשלום וללא פגע על ידי לוחמי האש מתחנת יהודה | בעקבות המקרה, בכבאות והצלה מזהירים את ההורים והילדים: "הבטונדות אינן משחק, מדובר בסכנה ממשית" (בארץ)חזקי שטרן
צה"ל הודיע כי מחר (יום ג') בשעות הבוקר ייערך תרגיל צבאי במרחב מפרץ אילת. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי שיט באזור. דובר צה"ל הבהיר שאין חשש לאירוע ביטחוני, ובמקרה של אירוע אמת התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון.צוות בבלי
המלצת מערך הייעוץ המשפטי גובשה פה אחד בעקבות חשיפת הקשרים העסקיים של חברת ועדת האיתור, פרופ' עידית סולברג, עם משרד השיכון. כעת יידרשו נתניהו, סמוטריץ' וחיים כץ להכריע: האם לבטל את המינוי המקודם או להגן עליו בבג"ץ באמצעות ייצוג פרטי? (משפט)משה כהן
עשרות לוחמים ממוצא אפריקני נפרסו באזור אסטרטגי • שר החוץ כ"ץ חשף: "פעלנו יחד מתחת לרדאר" | המשמעות הביטחונית של הצעד (בעולם)אליהו לוי
סוכנות הידיעות הצרפתית מדווחת כי יותר מ-11 אלף בתים נהרסו לחלוטין בלבנון במהלך המלחמה עם ישראל. לפי הדיווח, הנזק הישיר שנגרם למבנים בדרום לבנון כתוצאה מהמלחמה עומד על 1.83 מיליארד דולר.צוות בבלי
יו"ר נעם דורש להעביר את חוק הכותל לוועדה אחרת • רוטמן מואשם בעיכוב מכוון של החקיקה | "הקואליציה תירשם בדברי הימים כמי שהפקירה את הכותל" (פוליטי מדיני)דוד קליין
במשטרה עדיין לא הכריעו אם לאשר את המחאה החריגה המתוכננת להמשך השבוע - להתקדם בשיירת רכבים איטית אל כלא 10 | הסוגייה נמצאת בימים אלה בדיונים בתוך המשטרה והמהלך דורש תיאום בין מחוזות | המשטרה לבבלי: "לא נאפשר הפרות סדר וכל התנהגות העלולה לסכן את הציבור" (אקטואלי)נחמן שטרנהרץ
צה"ל ושב"כ חיסלו בסוף השבוע בצפון רצועת עזה את סבאעי זהיר עבד אלחמיד אבו חסנה, מחבל נוח'בה בחמאס. אבו חסנה השתתף בטבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקתו של עומר שם טוב בשבי. במהלך המלחמה עסק בהטמנת מטענים וניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסלו שלושה מחבלי חמאס חמושים שניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.צוות בבלי
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