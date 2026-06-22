בבלי
מבזקבבלי

צה"ל יערוך מחר תרגיל צבאי במפרץ אילת

צה"ל הודיע כי מחר (יום ג') בשעות הבוקר ייערך תרגיל צבאי במרחב מפרץ אילת. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי שיט באזור. דובר צה"ל הבהיר שאין חשש לאירוע ביטחוני, ובמקרה של אירוע אמת התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון.

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19:46
הורים, שימו לב! 

דרמה בביתר עילית: ילד חרדי נלכד בתוך פח בטון וחולץ על ידי לוחמי האש

סכנת הבטונדות: ילד חרדי שנלכד בתוך פח עשוי בטון במהלך משחק בביתר עילית, חולץ בשלום וללא פגע על ידי לוחמי האש מתחנת יהודה | בעקבות המקרה, בכבאות והצלה מזהירים את ההורים והילדים: "הבטונדות אינן משחק, מדובר בסכנה ממשית" (בארץ)

חזקי שטרן
18:54
כיכר השבת

עוד הפסד לסמוטריץ': היועמ"שית תמליץ לבג"ץ לפסול את מינוי מנכ"ל רמ"י

המלצת מערך הייעוץ המשפטי גובשה פה אחד בעקבות חשיפת הקשרים העסקיים של חברת ועדת האיתור, פרופ' עידית סולברג, עם משרד השיכון. כעת יידרשו נתניהו, סמוטריץ' וחיים כץ להכריע: האם לבטל את המינוי המקודם או להגן עליו בבג"ץ באמצעות ייצוג פרטי? (משפט)

משה כהן
18:05
נוכחות ביטחונית

נחשף: לוחמים ישראלים ממוצא אתיופי נפרסו מול חופי תימן

עשרות לוחמים ממוצא אפריקני נפרסו באזור אסטרטגי • שר החוץ כ"ץ חשף: "פעלנו יחד מתחת לרדאר" | המשמעות הביטחונית של הצעד (בעולם)

אליהו לוי
17:59
בבלי

סוכנות צרפתית: יותר מ-11 אלף בתים נהרסו לחלוטין בלבנון במלחמה

סוכנות הידיעות הצרפתית מדווחת כי יותר מ-11 אלף בתים נהרסו לחלוטין בלבנון במהלך המלחמה עם ישראל. לפי הדיווח, הנזק הישיר שנגרם למבנים בדרום לבנון כתוצאה מהמלחמה עומד על 1.83 מיליארד דולר.

צוות בבלי
17:47
"אינתיפאדה"

לאחר ההתבטאות החמורה: דרישה לחקירה פלילית נגד ראש העיר לשעבר

יו"ר יהדות התורה פונה למפכ"ל בדרישה לחקור את ניסן בן חמו • "קריאה מפורשת לפעולות אלימות כנגד תושבים חרדים" | המכתב המלא למפכ"ל דני לוי (חרדים)

דוד קליין
17:44
מכתב חריף ליו"ר הקואליציה

מעוז מאשים את רוטמן: "ביד אחת נלחם בבג"ץ וביד השנייה מסייע לו"

יו"ר נעם דורש להעביר את חוק הכותל לוועדה אחרת • רוטמן מואשם בעיכוב מכוון של החקיקה | "הקואליציה תירשם בדברי הימים כמי שהפקירה את הכותל" (פוליטי מדיני)

דוד קליין
17:37
המחאה עולה שלב

דריכות לקראת מחאת שיירות הרכבים לכלא הצבאי: המשטרה עדיין לא קיבלה החלטה - ומאיימת

במשטרה עדיין לא הכריעו אם לאשר את המחאה החריגה המתוכננת להמשך השבוע - להתקדם בשיירת רכבים איטית אל כלא 10 | הסוגייה נמצאת בימים אלה בדיונים בתוך המשטרה והמהלך דורש תיאום בין מחוזות | המשטרה לבבלי:  "לא נאפשר הפרות סדר וכל התנהגות העלולה לסכן את הציבור" (אקטואלי)

נחמן שטרנהרץ
17:36
בבלי

צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל נוח'בה שהחזיק את עומר שם טוב בשבי

צה"ל ושב"כ חיסלו בסוף השבוע בצפון רצועת עזה את סבאעי זהיר עבד אלחמיד אבו חסנה, מחבל נוח'בה בחמאס. אבו חסנה השתתף בטבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקתו של עומר שם טוב בשבי. במהלך המלחמה עסק בהטמנת מטענים וניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסלו שלושה מחבלי חמאס חמושים שניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.

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