דרמה בביתר עילית: ילד חרדי נלכד בתוך פח בטון וחולץ על ידי לוחמי האש

המחאה עולה שלב

במשטרה עדיין לא הכריעו אם לאשר את המחאה החריגה המתוכננת להמשך השבוע - להתקדם בשיירת רכבים איטית אל כלא 10 | הסוגייה נמצאת בימים אלה בדיונים בתוך המשטרה והמהלך דורש תיאום בין מחוזות | המשטרה לבבלי: "לא נאפשר הפרות סדר וכל התנהגות העלולה לסכן את הציבור" (אקטואלי)