אירוע ירי מתגלגל במונטריאול סמוך לבתי חב"ד: דיווח על שני הרוגים

ערוץ אלג'דיד הלבנוני מדווח כי ישראל מסרבת להעביר לידי צבא לבנון את מתקן חזבאללה התת-קרקעי שאותר במג'דל זון בדרום לבנון, ומתעקשת לפוצצו בעצמה. לפי הדיווח, הועברה לתושבים אזהרה מוקדמת בשל עוצמת הפיצוץ הצפוי, שעלולה להיות שקולה לרעידת אדמה. המתקן, שנתפס על ידי כוחות צה"ל, כלל תשתית משמעותית עם כ-50 כטב"מים, ובמהלך הפעילות חוסלו כ-20 מחבלי חזבאללה שהיו במקום.צוות בבלי
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פרקליטות מגבשים כתב אישום נרחב בפרשת "קטארגייט", שצפוי לכלול את האלוף במיל' פולי מרדכי ובכיר מוסד לשעבר. מאחורי הקלעים: חילוקי דעות בין השב"כ למוסד על גובה הנזק המדיני, ושיחת הרקע המודלפת של דדי ברנע שסיבכה את התמונה. ההכרעה הסופית – בקרוב אצל היועמ"שית ופרקליט המדינהבבלי
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, פרסם הערב הודעת הבהרה תקיפה המעניקה גיבוי מלא לחיילי ומפקדי צה"ל בחזית, זאת ברקע דיווחים וביקורת ציבורית קשה בטענה לסיכון וכבילת ידי הלוחמים (צבא)בבלי
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סכנת הבטונדות: ילד חרדי שנלכד בתוך פח עשוי בטון במהלך משחק בביתר עילית, חולץ בשלום וללא פגע על ידי לוחמי האש מתחנת יהודה | בעקבות המקרה, בכבאות והצלה מזהירים את ההורים והילדים: "הבטונדות אינן משחק, מדובר בסכנה ממשית" (בארץ)חזקי שטרן
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