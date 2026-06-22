זו קריאת השכמה! מערד ורחובות ועד רמת גן, ההסתה האנטי-חרדית בשיא | מעייריב

כיכר השבת

פרקליטות מגבשים כתב אישום נרחב בפרשת "קטארגייט", שצפוי לכלול את האלוף במיל' פולי מרדכי ובכיר מוסד לשעבר. מאחורי הקלעים: חילוקי דעות בין השב"כ למוסד על גובה הנזק המדיני, ושיחת הרקע המודלפת של דדי ברנע שסיבכה את התמונה. ההכרעה הסופית – בקרוב אצל היועמ"שית ופרקליט המדינה