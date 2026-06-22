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ניצחון מוחץ לאלוף במיל' ישראל זיו בתביעת לשון הרע נגד פעיל הימין

בית המשפט פסק כי הפעיל אלירן דהן, שלא הגיש כתב הגנה, ישלם לזיו את מלוא סכום התביעה בסך 160 אלף ש"ח, לצד 20 אלף ש"ח הוצאות משפט. חובותיו של דהן, שנתבע בעבר גם על ידי העיתונאי גיא פלג, כבר חוצים את רף ה-600 אלף ש"ח (משפט)

האלוף במיל' ישראל זיו | צילום: צילום: Tomer Neuberg/Flash90
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