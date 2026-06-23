טראמפ על נוכחות צה"ל בלבנון: "אני יודע לפתור בעיות במהירות, כולל מול ביבי"

הנשיא האמריקאי התייחס להצהרות ראש הממשלה על הישארות בלבנון | יחד עם זאת הדגיש: "אם איראן לא תצמד למזכר ההבנות - אעשה מה שאהיה חייב" | לבנון בסימן שאלה (בעולם)בבלי
פרטי האירוע החריג במפרץ אילת נחשפים: כלי שיט בלתי מאויש חצה את הגבול הימי מירדן | מערכת הביטחון בוחנת אפשרות של "בדיקת ערנות" לקראת פיגוע (בארץ)משה בשן
ארה"ב הקלה בסנקציות על איראן ל-60 יום לאחר שיחות בשווייץ | במקביל, דובר משרד החוץ האיראני הכחיש כי איראן כבר דנה בתוכנית הגרעין שלה או קיבלה על עצמה התחייבויות חדשות בנושא (בעולם)אריה רוזן
בית המשפט פסק כי הפעיל אלירן דהן, שלא הגיש כתב הגנה, ישלם לזיו את מלוא סכום התביעה בסך 160 אלף ש"ח, לצד 20 אלף ש"ח הוצאות משפט. חובותיו של דהן, שנתבע בעבר גם על ידי העיתונאי גיא פלג, כבר חוצים את רף ה-600 אלף ש"ח (משפט)משה כהן
מיכאל מזרחי נורה למוות בטעות על ידי שוטרת במהלך אירוע ירי במונטריאול | הרב חיים שלמה כהן, שליח הרבי ומנהל בית חב"ד במקום סיפר ל'בבלי' על רגעי האימה (בעולם)נחמן שטרנהרץ
ערוץ אלג'דיד הלבנוני מדווח כי ישראל מסרבת להעביר לידי צבא לבנון את מתקן חזבאללה התת-קרקעי שאותר במג'דל זון בדרום לבנון, ומתעקשת לפוצצו בעצמה. לפי הדיווח, הועברה לתושבים אזהרה מוקדמת בשל עוצמת הפיצוץ הצפוי, שעלולה להיות שקולה לרעידת אדמה. המתקן, שנתפס על ידי כוחות צה"ל, כלל תשתית משמעותית עם כ-50 כטב"מים, ובמהלך הפעילות חוסלו כ-20 מחבלי חזבאללה שהיו במקום.צוות בבלי
לאחר התפטרות יועמ"ש הליכוד וחזרת התנועה מהסכמתה עם העותרים, ביהמ"ש המחוזי מסיר את צו המניעה לכינוס ועידת הליכוד (משפט)משה כהן
מחאה על גלגלים: שיירת רכבים תנוע לאט ביום רביעי כל הדרך לכלא 10 | ברקע התסכול האדיר מהממשלה - אולטימטום חרדי: חוסמים את חקיקת הקואליציה | רחובות סוערת: איום בשביתה וביקורת חריפה על פריצת השבת | זעזוע ברמת גן: אלמונים ניפצו חלונות בית כנסת במרכז העיר | נוקם את הדחתו? גולדקנופף קורא לחקור את ניסן בן חמו על סרטון האינתיפאדה | החמרה משמעותית במצבו של רה"י הגרא"י סולובייצ'יק (מעייריב)איצלה כץ
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