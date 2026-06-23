הסודות נחשפים: אוקראינה פותחת את "הקופסה השחורה" של רוסיה

ועדת המדע אישרה את חוק אזולאי לקריאה שנייה ושלישית • רשות המיסים, האוכלוסין והביטוח הלאומי יספקו שירות קולי | סוף לאפליה נגד נטולי אינטרנט (חדשות חרדים)דוד קליין
אבו דאבי מרחיבה את תקציבי הרכש הביטחוני מאז פרוץ המלחמה • מגעים מתקדמים לרכישת טילי שיוט על-קוליים ומערכות הגנה אווירית | המהלך שמחזק את הציר מול איראן (בעולם)אליהו לוי
ראש הממשלה נתניהו במפגש עם קורס קצינים קרביים במילואים בגוש עציון: "אני מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו מידידינו האמריקאים, אבל אנחנו צריכים להשתחרר מהתלות ולבנות מערך חימוש עצמאי שלנו" | צפו (חדשות)יוני גבאי
ראש הממשלה בוחן שריון של חיים ביבס בעשירייה הראשונה • ביבס: 'לא אכנע לקומבינות של החרדים' | המהלך המעורר זעם ברחוב החרדי (פוליטי מדיני)דוד קליין
דובר משרד החוץ האיראני מכחיש כל פגישה עם סבא"א • סגן נשיא ארה"ב מאשר התקדמות משמעותית | הסתירות בשווייץ (בעולם)אליהו לוי
מקורבו של מזכ"ל חיזבאללה המחוסל חושף את השבר העמוק שחווה בעשרת הימים האחרונים • "הוא פשוט נשבר כשראה את התיעודים של הפציעות" | השיחה האחרונה והקונספציה השגויה (צבא וביטחון)אליהו לוי
יו"ר ועדת הביטחון חושף: השב"כ והמשטרה לא בדקו את החשדות • דיון סוער בכנסת על מפגשים לכאורה בטורקיה ב-2018 | "מפגש עם נציגי חמאס בחליפות לא הופך את זה לוועידת שלום" (פוליטי מדיני)דוד קליין
המחבל השאיר מאחוריו מסמך בן 104 עמודים ספוג שנאה ליהודים • תיאוריות קונספירציה ואידיאולוגיה קומוניסטית קיצונית | הפרטים המזעזעים מהמסמך (בעולם)ישראל גרוס
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