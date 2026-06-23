"אני עדיין ימני אבל לא שמוק": בנט מדף את הביקורת מהימין

חשד למפגש עם חמאס

יו"ר ועדת הביטחון חושף: השב"כ והמשטרה לא בדקו את החשדות • דיון סוער בכנסת על מפגשים לכאורה בטורקיה ב-2018 | "מפגש עם נציגי חמאס בחליפות לא הופך את זה לוועידת שלום" (פוליטי מדיני)