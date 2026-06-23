בבלי
מבזקסערה פוליטית

"אני עדיין ימני אבל לא שמוק": בנט מדף את הביקורת מהימין

ראש הממשלה לשעבר מתייחס להתקפות בעקבות דבריו על פינוי מאחזים • "אני לא מדינת חסות של טראמפ" | הימין זועם: "השלים את נטישת המחנה הלאומי" (פוליטי מדיני)

נפתלי בנט | צילום: צילום: חיים גולדברג/Flash90
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מבזקים נוספים

13:03
סוף לאפליה הדיגיטלית

הוועדה אישרה את חובת ההנגשה לציבור החרדי: אלו הפתרונות שיקודמו

ועדת המדע אישרה את חוק אזולאי לקריאה שנייה ושלישית • רשות המיסים, האוכלוסין והביטוח הלאומי יספקו שירות קולי | סוף לאפליה נגד נטולי אינטרנט (חדשות חרדים)

דוד קליין
12:49
חימוש מתקדם

מהלך אסטרטגי: איחוד האמירויות במו"מ מואץ לרכש טילים על-קוליים

אבו דאבי מרחיבה את תקציבי הרכש הביטחוני מאז פרוץ המלחמה • מגעים מתקדמים לרכישת טילי שיוט על-קוליים ומערכות הגנה אווירית | המהלך שמחזק את הציר מול איראן (בעולם)

אליהו לוי
12:15
"בונים עוצמה יתרה"

נתניהו: "אנחנו צריכים להשתחרר מהתלות באמריקאים" | צפו

ראש הממשלה נתניהו במפגש עם קורס קצינים קרביים במילואים בגוש עציון: "אני מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו מידידינו האמריקאים, אבל אנחנו צריכים להשתחרר מהתלות ולבנות מערך חימוש עצמאי שלנו" | צפו (חדשות)

יוני גבאי
12:02
סערה בליכוד

אסר על כניסת חרדים לפארק העירוני ויקבל שריון בליכוד? הדיווח המקומם

ראש הממשלה בוחן שריון של חיים ביבס בעשירייה הראשונה • ביבס: 'לא אכנע לקומבינות של החרדים' | המהלך המעורר זעם ברחוב החרדי (פוליטי מדיני)

דוד קליין
11:59
משבר אמון?

סתירה מוחלטת: איראן מכחישה את הצהרות ארה"ב

דובר משרד החוץ האיראני מכחיש כל פגישה עם סבא"א • סגן נשיא ארה"ב מאשר התקדמות משמעותית | הסתירות בשווייץ (בעולם)

אליהו לוי
11:32
"הפסיק לאכול"

המקורב חושף: כך הגיב נסראללה אחרי מתקפת הביפרים

מקורבו של מזכ"ל חיזבאללה המחוסל חושף את השבר העמוק שחווה בעשרת הימים האחרונים • "הוא פשוט נשבר כשראה את התיעודים של הפציעות" | השיחה האחרונה והקונספציה השגויה (צבא וביטחון)

אליהו לוי
11:21
חשד למפגש עם חמאס

"למה לא נערכה בדיקה עד היום?": פוגל יגיש תלונה נגד מנסור עבאס

יו"ר ועדת הביטחון חושף: השב"כ והמשטרה לא בדקו את החשדות • דיון סוער בכנסת על מפגשים לכאורה בטורקיה ב-2018 | "מפגש עם נציגי חמאס בחליפות לא הופך את זה לוועידת שלום" (פוליטי מדיני)

דוד קליין
11:16
אחרי הפיגוע במונטריאול

נחשף מסמך השנאה של המחבל: 104 עמודים של אנטישמיות 

המחבל השאיר מאחוריו מסמך בן 104 עמודים ספוג שנאה ליהודים • תיאוריות קונספירציה ואידיאולוגיה קומוניסטית קיצונית | הפרטים המזעזעים מהמסמך (בעולם)

ישראל גרוס
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"אני עדיין ימני אבל לא שמוק": בנט מדף את הביקורת מהימין | בבלי