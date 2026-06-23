בבלי
מבזקאחרי הפיגוע במונטריאול

נחשף מסמך השנאה של המחבל: 104 עמודים של אנטישמיות 

המחבל השאיר מאחוריו מסמך בן 104 עמודים ספוג שנאה ליהודים • תיאוריות קונספירציה ואידיאולוגיה קומוניסטית קיצונית | הפרטים המזעזעים מהמסמך (בעולם)

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סוף לאפליה הדיגיטלית

הוועדה אישרה את חובת ההנגשה לציבור החרדי: אלו הפתרונות שיקודמו

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דוד קליין
12:49
חימוש מתקדם

מהלך אסטרטגי: איחוד האמירויות במו"מ מואץ לרכש טילים על-קוליים

אבו דאבי מרחיבה את תקציבי הרכש הביטחוני מאז פרוץ המלחמה • מגעים מתקדמים לרכישת טילי שיוט על-קוליים ומערכות הגנה אווירית | המהלך שמחזק את הציר מול איראן (בעולם)

אליהו לוי
12:15
"בונים עוצמה יתרה"

נתניהו: "אנחנו צריכים להשתחרר מהתלות באמריקאים" | צפו

ראש הממשלה נתניהו במפגש עם קורס קצינים קרביים במילואים בגוש עציון: "אני מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו מידידינו האמריקאים, אבל אנחנו צריכים להשתחרר מהתלות ולבנות מערך חימוש עצמאי שלנו" | צפו (חדשות)

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12:02
סערה בליכוד

אסר על כניסת חרדים לפארק העירוני ויקבל שריון בליכוד? הדיווח המקומם

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משבר אמון?

סתירה מוחלטת: איראן מכחישה את הצהרות ארה"ב

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11:32
"הפסיק לאכול"

המקורב חושף: כך הגיב נסראללה אחרי מתקפת הביפרים

מקורבו של מזכ"ל חיזבאללה המחוסל חושף את השבר העמוק שחווה בעשרת הימים האחרונים • "הוא פשוט נשבר כשראה את התיעודים של הפציעות" | השיחה האחרונה והקונספציה השגויה (צבא וביטחון)

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11:21
חשד למפגש עם חמאס

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יו"ר ועדת הביטחון חושף: השב"כ והמשטרה לא בדקו את החשדות • דיון סוער בכנסת על מפגשים לכאורה בטורקיה ב-2018 | "מפגש עם נציגי חמאס בחליפות לא הופך את זה לוועידת שלום" (פוליטי מדיני)

דוד קליין
11:07
בבלי

איראן: לא נאפשר ביקור פקחי סבא"א במתקני הגרעין שניזוקו

דובר משרד החוץ האיראני הודיע כי אין תוכנית לביקור פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית במתקני הגרעין האזרחיים שניזוקו. עוד נמסר כי טהרן תחליט בעצמה כיצד להשתמש בכספים שהופשרו, ללא מגבלות או תנאים. לגבי הפסקת האש בלבנון, טען הדובר כי היא תוצאה של הבנות עם האמריקאים שהתחייבו לכך. הצהרות אלה סותרות את דברי סגן נשיא ארה"ב בנושא הפקחים ואת דברי טראמפ לגבי השימוש בכספים.

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