המקורב חושף: כך הגיב נסראללה אחרי מתקפת הביפרים

ועדת המדע אישרה את חוק אזולאי לקריאה שנייה ושלישית • רשות המיסים, האוכלוסין והביטוח הלאומי יספקו שירות קולי | סוף לאפליה נגד נטולי אינטרנט (חדשות חרדים)דוד קליין
אבו דאבי מרחיבה את תקציבי הרכש הביטחוני מאז פרוץ המלחמה • מגעים מתקדמים לרכישת טילי שיוט על-קוליים ומערכות הגנה אווירית | המהלך שמחזק את הציר מול איראן (בעולם)אליהו לוי
ראש הממשלה נתניהו במפגש עם קורס קצינים קרביים במילואים בגוש עציון: "אני מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו מידידינו האמריקאים, אבל אנחנו צריכים להשתחרר מהתלות ולבנות מערך חימוש עצמאי שלנו" | צפו (חדשות)יוני גבאי
ראש הממשלה בוחן שריון של חיים ביבס בעשירייה הראשונה • ביבס: 'לא אכנע לקומבינות של החרדים' | המהלך המעורר זעם ברחוב החרדי (פוליטי מדיני)דוד קליין
דובר משרד החוץ האיראני מכחיש כל פגישה עם סבא"א • סגן נשיא ארה"ב מאשר התקדמות משמעותית | הסתירות בשווייץ (בעולם)אליהו לוי
יו"ר ועדת הביטחון חושף: השב"כ והמשטרה לא בדקו את החשדות • דיון סוער בכנסת על מפגשים לכאורה בטורקיה ב-2018 | "מפגש עם נציגי חמאס בחליפות לא הופך את זה לוועידת שלום" (פוליטי מדיני)דוד קליין
המחבל השאיר מאחוריו מסמך בן 104 עמודים ספוג שנאה ליהודים • תיאוריות קונספירציה ואידיאולוגיה קומוניסטית קיצונית | הפרטים המזעזעים מהמסמך (בעולם)ישראל גרוס
דובר משרד החוץ האיראני הודיע כי אין תוכנית לביקור פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית במתקני הגרעין האזרחיים שניזוקו. עוד נמסר כי טהרן תחליט בעצמה כיצד להשתמש בכספים שהופשרו, ללא מגבלות או תנאים. לגבי הפסקת האש בלבנון, טען הדובר כי היא תוצאה של הבנות עם האמריקאים שהתחייבו לכך. הצהרות אלה סותרות את דברי סגן נשיא ארה"ב בנושא הפקחים ואת דברי טראמפ לגבי השימוש בכספים.צוות בבלי
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