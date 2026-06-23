המקורב חושף: כך הגיב נסראללה אחרי מתקפת הביפרים

בבלי

דובר משרד החוץ האיראני הודיע כי אין תוכנית לביקור פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית במתקני הגרעין האזרחיים שניזוקו. עוד נמסר כי טהרן תחליט בעצמה כיצד להשתמש בכספים שהופשרו, ללא מגבלות או תנאים. לגבי הפסקת האש בלבנון, טען הדובר כי היא תוצאה של הבנות עם האמריקאים שהתחייבו לכך. הצהרות אלה סותרות את דברי סגן נשיא ארה"ב בנושא הפקחים ואת דברי טראמפ לגבי השימוש בכספים.