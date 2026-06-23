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בהלה בלב בני ברק: רכב הסעות שקע בכביש | הנהג ל'בבלי'; "כולם מתעלמים"

רכב הסעות שקע בבולען של שני מטרים שנפער ברחוב חגי בבני ברק • הנהג התקשר לעירייה ולמשטרה אך טוען שאיש לא הגיע לעזור | תקרית דרמטית בעיר התורה (בני ברק)

מתגודדים סביב הרכב | צילום: צילום: באדיבות המצלם
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