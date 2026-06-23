שוב ושוב: ועדת האו"ם מאשימה את ישראל בפגיעה מכוונת בילדים פלסטינים

כוחות צה"ל זיהו ארבעה מחבלים מחיזבאללה רכובים על דחפור ואופנוע שחצו למרחב הביטחוני ברכס עלי א-טאהר והתקרבו לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. הכוחות ביצעו ירי להרחקה, ולאחר שהמחבלים המשיכו להתקרב ולא נענו לקריאות, בוצע ירי נוסף להסרת האיום. זוהתה פגיעה. דובר צה"ל הדגיש כי חיזבאללה פועל בכסות אזרחית במטרה להסתיר את פעילות הטרור שלו, ומהווה דוגמה לשימוש הציני באזרחי לבנון.צוות בבלי
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