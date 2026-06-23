ואנס מבהיר: איראן לא תקבע את עתיד לבנון - "זה מה שהסכמנו"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מסקר באובססיביות את מצבה של בריכת ההשקפות השוכנת אנדרטת לינקולן בבירה לאחר שיפוץ של 14 מיליון דולר שהרס את הבריכה | טראמפ מחפש כעת אשמים, הגולשים הזכירו לו מי אשם באמת (בעולם)ישראל גרוס
שלושה תיקי חקירה פליליים שהתנהלו נגד שני שופטים מכהנים נסגרו לאחרונה. בעוד שתיק אחד נגד שופט נסגר בעילת חוסר אשמה, שני תיקים פליליים אחרים – בהם נחשד שופט מחוזי בכיר, בין היתר בזיוף פרוטוקול – נסגרו בתום חקירה סמויה (משפט)חזקי שטרן
שלוש שנים אחרי פסק בג"ץ המינהל מעתיק אירועים לאפרת • חביליו דורש לשלול תקציבים מהשכונה | "לא נממן מקום שרומס את השבת" (בארץ)משה כץ
שמונה בנקים מובילים במדינת הטרור חווים שיתוק כמעט מלא • תורים ארוכים בסניפים והערכה: תהליך השחזור ייקח שבועיים נוספים | הפרלמנט מודה: 'זו לא תקלה טכנית פשוטה' (בעולם)אליהו לוי
יו"ר ש"ס ויו"ר דגל התורה העבירו דרישה חד-משמעית לנתניהו • "אם לא נראה פעולות מעשיות - נתמוך בפיזור הכנסת" | נתניהו התחייב לקידום מהיר (חדשות חרדים)דוד קליין
תושב הבירה ואשתו חשודים בהעלמת הכנסות משכירות של תשע דירות • הפרשה נחשפה כשביקש הקלה במס שבח | החקירה נמשכת (בארץ)משה כץ
המפכ"ל שוחח עם מפקדי בני ברק והחליט לגבותם • "נדרשה פעולה משטרתית משמעותית" | בניגוד לדרישת הח"כים החרדים והשר בן גביר (חדשות חרדים)משה כץ
היום, ליוו מטוסים פקיסטנים את מטוסו של נשיא איראן מסעוד פזשכיאן כשנכנס לאזור הטריטוריאלי של המדינה השכנה | בזמן שפקיסטן משמשת כ"מתווכת" בין ארה"ב לאיראן, היא לא הסתירה את קרבתה למדינת הטרור | צפו בתיעוד (בעולם)אליהו לוי
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