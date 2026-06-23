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מבזקרבבות יעלו להעתיר בתפילה

בשבוע הבא הילולת האור החיים הקדוש: כל הפרטים על ההיערכות

המשרד לשירותי דת, עיריית ירושלים ומועצת בתי העלמין החלו בהכנות הלוגיסטיות לקליטת רבבות מתפללים שיעלו בשבוע הבא לציונו של האור החיים הקדוש בהר הזיתים | גם השנה העלייה תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד ויופעל מערך קווים ייעודי מתוגבר (חדשות)

הבנות בציון האור החיים הקדוש
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19:04
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שלושה תיקי חקירה פליליים שהתנהלו נגד שני שופטים מכהנים נסגרו לאחרונה. בעוד שתיק אחד נגד שופט נסגר בעילת חוסר אשמה, שני תיקים פליליים אחרים – בהם נחשד שופט מחוזי בכיר, בין היתר בזיוף פרוטוקול – נסגרו בתום חקירה סמויה (משפט)

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היום, ליוו מטוסים פקיסטנים את מטוסו של נשיא איראן מסעוד פזשכיאן כשנכנס לאזור הטריטוריאלי של המדינה השכנה | בזמן שפקיסטן משמשת כ"מתווכת" בין ארה"ב לאיראן, היא לא הסתירה את קרבתה למדינת הטרור | צפו בתיעוד (בעולם) 

אליהו לוי
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