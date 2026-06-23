בשבוע הבא הילולת האור החיים הקדוש: כל הפרטים על ההיערכות

הזרזיר והעורב

היום, ליוו מטוסים פקיסטנים את מטוסו של נשיא איראן מסעוד פזשכיאן כשנכנס לאזור הטריטוריאלי של המדינה השכנה | בזמן שפקיסטן משמשת כ"מתווכת" בין ארה"ב לאיראן, היא לא הסתירה את קרבתה למדינת הטרור | צפו בתיעוד (בעולם)