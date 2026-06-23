מתווכים ניטרליים? כך ליוו מטוסי קרב פקיסטניים את מטוס נשיא איראן | צפו

אובססיה לבריכה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מסקר באובססיביות את מצבה של בריכת ההשקפות השוכנת אנדרטת לינקולן בבירה לאחר שיפוץ של 14 מיליון דולר שהרס את הבריכה | טראמפ מחפש כעת אשמים, הגולשים הזכירו לו מי אשם באמת (בעולם)