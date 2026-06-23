טראמפ מאבד את זה: שישה נעצרו בגלל השחתה - הגולשים העמידו אותו במקום

שלושה תיקי חקירה פליליים שהתנהלו נגד שני שופטים מכהנים נסגרו לאחרונה. בעוד שתיק אחד נגד שופט נסגר בעילת חוסר אשמה, שני תיקים פליליים אחרים – בהם נחשד שופט מחוזי בכיר, בין היתר בזיוף פרוטוקול – נסגרו בתום חקירה סמויה (משפט)חזקי שטרן
שלוש שנים אחרי פסק בג"ץ המינהל מעתיק אירועים לאפרת • חביליו דורש לשלול תקציבים מהשכונה | "לא נממן מקום שרומס את השבת" (בארץ)משה כץ
שמונה בנקים מובילים במדינת הטרור חווים שיתוק כמעט מלא • תורים ארוכים בסניפים והערכה: תהליך השחזור ייקח שבועיים נוספים | הפרלמנט מודה: 'זו לא תקלה טכנית פשוטה' (בעולם)אליהו לוי
יו"ר ש"ס ויו"ר דגל התורה העבירו דרישה חד-משמעית לנתניהו • "אם לא נראה פעולות מעשיות - נתמוך בפיזור הכנסת" | נתניהו התחייב לקידום מהיר (חדשות חרדים)דוד קליין
תושב הבירה ואשתו חשודים בהעלמת הכנסות משכירות של תשע דירות • הפרשה נחשפה כשביקש הקלה במס שבח | החקירה נמשכת (בארץ)משה כץ
המפכ"ל שוחח עם מפקדי בני ברק והחליט לגבותם • "נדרשה פעולה משטרתית משמעותית" | בניגוד לדרישת הח"כים החרדים והשר בן גביר (חדשות חרדים)משה כץ
היום, ליוו מטוסים פקיסטנים את מטוסו של נשיא איראן מסעוד פזשכיאן כשנכנס לאזור הטריטוריאלי של המדינה השכנה | בזמן שפקיסטן משמשת כ"מתווכת" בין ארה"ב לאיראן, היא לא הסתירה את קרבתה למדינת הטרור | צפו בתיעוד (בעולם)אליהו לוי
המשרד לשירותי דת, עיריית ירושלים ומועצת בתי העלמין החלו בהכנות הלוגיסטיות לקליטת רבבות מתפללים שיעלו בשבוע הבא לציונו של האור החיים הקדוש בהר הזיתים | גם השנה העלייה תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד ויופעל מערך קווים ייעודי מתוגבר (חדשות)חזקי שטרן
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