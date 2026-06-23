רוביו: לבנון מדינה ריבונית נפרדת מאיראן — נשא ומתן עם ממשלתה

מכתב 150 גננות מרשת הגנים של אגו"י היווה את סנונית הפתיחה למאבק שנפתח במודיעין עילית וביתר עילית - ועשוי להתפתח ולהתרחב לכלל הריכוזים החרדים | מנהלי רשתות הגנים הגדולות במגזר מצטרפים למאבק בטענות קשות על התנהלות משרד החינוך שלטענתם - מוביל מצב אבסורדי בו ככל שהגננת ותיקה יותר ומקצועית יותר - כך סיכויי הפיטורין שלה גבוה יותר (חרדים)מיקי ברון
במשטרה בוחנים להגביל את הגעת שיירות המחאה למתחם הכלא הצבאי | גורמים מעורים: השיירות יופנו לחניון מחוץ לכפר יונה | "אם תסעו לאט - נחלק קנסות" (חרדים)משה בשן
שר ההגנה היווני ניקוס דנדיאס הצהיר כי יוון ניצבת בפני איום ממשי מצד טורקיה. לדבריו, יוון היא המדינה היחידה על פני כדור הארץ שמתמודדת עם איום מלחמה מוצהר - עילה למלחמה (Casus Belli) - מצד מדינה שכנה.צוות בבלי
דרמת מעצר פוליטית וביטחונית ביהודה ושומרון: שוטרי מחוז ש"י עצרו לחקירה את חבר הכנסת לשעבר ויו"ר ועדת המעקב העליונה, מוחמד ברכה, בחשד חמור לעבירות של הסתה לטרור • המעצר הדרמטי בוצע באישור הפרקליטות בעקבות נאום פומבי חריף שכלל דברי שבח לארגוני טרור ומחבלים (משפט)משה כהן
אברך נעצר בכביש 6 והוסגר לצה"ל - הפלג הירושלמי והעדה החרדית מצטרפים למחאת הרכבים של אגודת ישראל | ה'דיל' של נתניהו לחרדים: ועדת חקירה פוליטית בתמורה לחוק יסוד לימוד תורה | סערת הקצין מבני ברק: המפכ"ל מעניק גיבוי - בן גביר דורש חקירה | שביתה ראשונה במערכת החינוך החרדית? כל הפרטים על משבר הגננות | ההבטחה של רה"י: מי שלומד - לא ייעצר (מעייריב)איצלה כץ
ספר חדש של עיתונאי הניו יורק טיימס, מגי הברמן וג'ונתן סוואן, חושף את הדרמה מאחורי הקלעים של הסכם הפסקת האש בעזה | "אפילו שני היהודים בשיחה הזו שונאים אותך", אמר טראמפ לנתניהו באחת השיחות (מדיני)ישראל גרוס
לראשונה מאז חתם נשיא ארה"ב על ההסכם עם איראן, מתפרסמים ציטוטים חריפים במיוחד של גורם ישראלי רשמי בשיחות עם ארה"ב | במהלך הפגישה שהתקיימה היום בוושינגטון עם נציגים אמריקאים ולבנונים, השמיע השגריר לייטר ביקורת חריפה במיוחד | הדברים המלאים (חדשות)דוד קליין
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מסקר באובססיביות את מצבה של בריכת ההשקפות השוכנת אנדרטת לינקולן בבירה לאחר שיפוץ של 14 מיליון דולר שהרס את הבריכה | טראמפ מחפש כעת אשמים, הגולשים הזכירו לו מי אשם באמת (בעולם)ישראל גרוס
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