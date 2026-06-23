להבות באמצע הכביש: צוותי כיבוי הוזעקו לאחר שאוטובוס עלה באש

"יפגע בסוף בילדים"

מכתב 150 גננות מרשת הגנים של אגו"י היווה את סנונית הפתיחה למאבק שנפתח במודיעין עילית וביתר עילית - ועשוי להתפתח ולהתרחב לכלל הריכוזים החרדים | מנהלי רשתות הגנים הגדולות במגזר מצטרפים למאבק בטענות קשות על התנהלות משרד החינוך שלטענתם - מוביל מצב אבסורדי בו ככל שהגננת ותיקה יותר ומקצועית יותר - כך סיכויי הפיטורין שלה גבוה יותר (חרדים)