הסנאט האמריקאי מאשר החלטה להסגת כוחות מאזור איראן

אין עם מי לדבר

מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו פתח בסיור מדיני בן שלושה ימים במזרח התיכון, שמטרתו להרגיע את בעלות הברית באזור המפרץ הפרסי המתנגדות לחלק מהסעיפים בהסכם הביניים החדש שנחתם עם איראן (מדיני)