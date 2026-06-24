זה היה כל כך צפוי: אלו נקודות המחלוקת שמסכנות את המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן

בבלי

הסנאט האמריקאי אישר החלטה הקוראת להסיג תוך 30 יום את הכוחות האמריקאים הנמצאים באזור איראן, אלא אם הקונגרס יאשר אחרת. ארבעה סנאטורים רפובליקנים הצביעו יחד עם הדמוקרטים בעד ההחלטה. זאת כשלושה שבועות לאחר שהקונגרס אישר החלטה דומה בתוצאה 215:208. מבחינה מעשית, הנשיא טראמפ יכול להתעלם מההחלטה שאין לה משמעות משפטית, אך מבחינה סמלית שני הבתים מבהירים שאין תמיכה להמשך הפעולות הצבאיות באיראן. הדבר עשוי להקשות על טראמפ להשיג מימון נוסף להחזקת הכוחות (הממשל מעוניין ב-80 מיליארד דולר נוספים).