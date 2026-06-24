האיום החדש על שוק הנפט: "הביקוש ירד דרמטית כבר ב-2027"

מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו פתח בסיור מדיני בן שלושה ימים במזרח התיכון, שמטרתו להרגיע את בעלות הברית באזור המפרץ הפרסי המתנגדות לחלק מהסעיפים בהסכם הביניים החדש שנחתם עם איראן (מדיני)דוד ישראלי
בזמן שהעולם מנסה להרגיע את הרוחות, טהראן כבר מנחיתה פצצה כלכלית ומחייבת מכליות נפט לשלם "דמי ביטוח" של מיליוני דולרים רק כדי לעבור באחד מנתיבי הים החשובים בעולם (חדשות בעולם)דני שפיץ
ארונות שני הישראלים שנהרגו בהתרסקות המטוס הקל במזרח ארצות הברית הובאו הלילה לישראל. לאחר הליכי השחרור בנתב"ג, יובאו היום דוד רבינוביץ' ויואב בומרינד ז"ל למנוחות. ההרוג השלישי יובא לקבורה בטורונטו, בהתאם לבקשת משפחתו הכואבת (בארץ)יוסי נכטיגל
במבצע בזק שתועד והופץ ברשתות, כוחות ביטחון מיוחדים בקוסטה ריקה לכדו פעיל טרור המזוהה עם חמאס שהסתתר במדינה | התיעוד חושף את רגע המעצר של איש הארגון שבא למטרות סחר בנשק (חדשות בעולם)דני שפיץ
הנכסים האיראנים שבדרך להפשרה ישמשו לסיוע הומניטרי תוצרת ארה"ב, זה לפחות מה שהבטיח נשיא ארה"ב, בינתיים, האיראנים מספקים גרסה שונה לחלוטין להסכמות | אלו נקודות המחלוקת שיכולות להקריס את המשא ומתן (בעולם)ישראל גרוס
מחנה השמאל הפרוגרסיבי בהובלת ראש העיר רושם הישגים חסרי תקדים במרוצי המפתח בניו יורק | המועמדים המנצחים מציגים עמדות אנטי-ישראליות קיצוניות וקוראים להפסקת הסיוע הצבאי | מבקר המדינה תומאס דינאפולי בלם את המגמה ושמר על תפקידו למרות הביקורת על השקעותיו בישראל | בצפון המדינה רשם דונלד טראמפ ניצחון משמעותי כאשר המועמד הרפובליקני מטעמו גבר על נציג הממסד (חדשות)ישראל גרוס
חבר הקונגרס היהודי רנדי פיין (רפובליקני) יצא בביקורת נגד סגן הנשיא ג'יי די ואנס בעקבות אמירותיו על ישראל. "אני חושב שג'יי די ואנס צריך ללכת ללמוד היסטוריה. הוא אמר שישראל הוקמה על ידי ארצות הברית. זה פשוט לא נכון" אמר פיין, והוסיף: "לדעתי, הדברים שאמר היו חסרי כבוד בצורה יוצאת דופן".צוות בבלי
הסנאט האמריקאי אישר החלטה הקוראת להסיג תוך 30 יום את הכוחות האמריקאים הנמצאים באזור איראן, אלא אם הקונגרס יאשר אחרת. ארבעה סנאטורים רפובליקנים הצביעו יחד עם הדמוקרטים בעד ההחלטה. זאת כשלושה שבועות לאחר שהקונגרס אישר החלטה דומה בתוצאה 215:208. מבחינה מעשית, הנשיא טראמפ יכול להתעלם מההחלטה שאין לה משמעות משפטית, אך מבחינה סמלית שני הבתים מבהירים שאין תמיכה להמשך הפעולות הצבאיות באיראן. הדבר עשוי להקשות על טראמפ להשיג מימון נוסף להחזקת הכוחות (הממשל מעוניין ב-80 מיליארד דולר נוספים).צוות בבלי
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