בבלי
מבזק הסלמה בעימות

תחת לחץ רוסי כבד: מדינה נוספת עשויה להצטרף למלחמה נגד אוקראינה

רוסיה מגבירה את הלחץ על בלארוס להרחיב את השימוש הצבאי בשטחה במלחמה באוקראינה | במקביל, זלנסקי מזהיר מפעולה נגד מתקנים בלארוסיים (בעולם)

אריה רוזן בבלי
הנשיא פוטין במדי צבא
הנשיא פוטין במדי צבא | צילום: צילום: שאטרסטוק
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מבזקים נוספים

14:56
מסתבך בבוץ האיראני

טראמפ: "איראן לא תגבה אגרות במצר הורמוז - אם יתברר אחרת, המשא ומתן יופסק"

הנשיא האמריקני מפרסם הבהרה חריפה בנוגע להסכמות עם טהראן • "אין כוונה לגבות תשלומים כלשהם, אם המידע שגוי - המשא ומתן ייפסק מיידית (בעולם)

יוסי נכטיגל
14:47
בבלי

צה"ל תקף שני מחבלי חיזבאללה ברכס עלי טאהר

הבוקר זיהו כוחות סיירת גבעתי הפועלים ברכס עלי טאהר שני מחבלים חמושים מחיזבאללה שהיוו איום על הכוחות במרחב הביטחוני. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר והכוחות בשטח תקפו את המחבלים להסרת האיום, כך נמסר מדובר צה"ל.

צוות בבלי
14:39
דרמה בציבור הליטאי

ראש הישיבה הגרמ"ה הירש תומך ביציאה למחאת הרכבים | מדוע לא ניתנה תמיכה רשמית? • הפרטים

מחאת רכבים המונית יוצאת בעוד זמן קצר לדרך וכעת פורסם מכתב הנחיות מטעמו של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש ובו תמיכה בהשתתפות במחאה | מקורב לבית הגרמ"ה הסביר ל'בבלי': "מלכתחילה ראש הישיבה תמך במחאה הזו, אלא שהוא כיבד את דעתו של רעו, הגר"ד לנדו ולכן זה לא יצא באופן רשמי" (חרדים)

דוד קליין
14:24
הכוחות הוקפצו

מקרה חריג בכרם שלום: מחבל חמאס נעצר בצד העזתי של המעבר

כוחות צה"ל קפצו למרחב מעבר כרם שלום בעקבות חשד להימצאות מחבל • חשוד אחד שאינו חמוש נעצר והועבר לתחקור | לא הייתה חדירה לשטח ישראל (צבא וביטחון)

ב. ניסני
14:21
פרשת ההכפשה

הדמוקרטים: הדובר שהפיץ מסרוני הכפשה עצמיים התפטר

עומר הגיש התפטרותו לאחר שנחשף כי הפיץ הודעות SMS מכפישות נגד מועמדו • שפר: 'הוא מידר אותי באופן שאינו מתקבל על הדעת' | המועמד ממשיך במירוץ למרות הביקורת (פוליטי מדיני)

דוד קליין
14:12
בבלי

צה"ל עצר חשוד במעבר כרם שלום לאחר קפיצה לצד העזתי

כוחות צה"ל קפצו היום למרחב מעבר כרם שלום בעקבות חשד להימצאות מחבל חמאס בצד העזתי של המעבר. חשוד אחד שאינו חמוש נעצר והועבר לתחקור על ידי כוחות הביטחון. פרטי האירוע וזהות החשוד נבדקים. צה"ל הדגיש כי לא הייתה חדירה לשטח ישראל, והצבא היה בקשר עם גורמי ההגנה ביישובים הרלוונטיים במהלך האירוע.

צוות בבלי
14:00
תביעת ענקי המזון

רשות התחרות חושפת: כך הרשתות תיאמו העלאת מחירים

רשות התחרות חשפה היום בבית המשפט המחוזי בלוד את השיטות שנועדולחולל צונאמי של התייקרויות. מאחורי הקלעים נחשפת אסטרטגיה של תיאום, כשהמדינה מציבה את בכירי הקמעונאות על ספסל הנאשמים" (כלכלה בארץ)

דניאל הרץ
13:29
לקראת מחאת הרכבים

במשטרה מבהירים ל'בבלי': "לא צפויות חסימות - נאפשר את המחאה"

אלפי שוטרים נפרסו לקראת מחאת הרכבים החרדית • הושגו הבנות עם המארגנים: נסיעה בנתיב ימני במהירות 50 קמ"ש | 'כל עוד חופש התנועה נשמר - המחאה תימשך', נמסר ל'בבלי' (חדשות חרדים)

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