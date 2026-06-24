המשטרה השלימה את היערכותה להילולת ה"אור החיים" | כל הפרטים

פרשת ההכפשה

עומר הגיש התפטרותו לאחר שנחשף כי הפיץ הודעות SMS מכפישות נגד מועמדו • שפר: 'הוא מידר אותי באופן שאינו מתקבל על הדעת' | המועמד ממשיך במירוץ למרות הביקורת (פוליטי מדיני)