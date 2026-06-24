המשטרה השלימה את היערכותה להילולת ה"אור החיים" | כל הפרטים
משטרת ישראל השלימה את היערכותה המבצעית לקראת הילולת ה"אור החיים" הקדוש זיע"א, שתתקיים בימים שני ושלישי הקרובים | אלו הצירים שייחסמו לתנועה והצירים החילופיים (משטרה)
משטרת ישראל השלימה את היערכותה המבצעית לקראת הילולת ה"אור החיים" הקדוש זיע"א, שתתקיים בימים שני ושלישי הקרובים | אלו הצירים שייחסמו לתנועה והצירים החילופיים (משטרה)
הנשיא האמריקני מפרסם הבהרה חריפה בנוגע להסכמות עם טהראן • "אין כוונה לגבות תשלומים כלשהם, אם המידע שגוי - המשא ומתן ייפסק מיידית (בעולם)יוסי נכטיגל
הבוקר זיהו כוחות סיירת גבעתי הפועלים ברכס עלי טאהר שני מחבלים חמושים מחיזבאללה שהיוו איום על הכוחות במרחב הביטחוני. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר והכוחות בשטח תקפו את המחבלים להסרת האיום, כך נמסר מדובר צה"ל.צוות בבלי
מחאת רכבים המונית יוצאת בעוד זמן קצר לדרך וכעת פורסם מכתב הנחיות מטעמו של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש ובו תמיכה בהשתתפות במחאה | מקורב לבית הגרמ"ה הסביר ל'בבלי': "מלכתחילה ראש הישיבה תמך במחאה הזו, אלא שהוא כיבד את דעתו של רעו, הגר"ד לנדו ולכן זה לא יצא באופן רשמי" (חרדים)דוד קליין
כוחות צה"ל קפצו למרחב מעבר כרם שלום בעקבות חשד להימצאות מחבל • חשוד אחד שאינו חמוש נעצר והועבר לתחקור | לא הייתה חדירה לשטח ישראל (צבא וביטחון)ב. ניסני
עומר הגיש התפטרותו לאחר שנחשף כי הפיץ הודעות SMS מכפישות נגד מועמדו • שפר: 'הוא מידר אותי באופן שאינו מתקבל על הדעת' | המועמד ממשיך במירוץ למרות הביקורת (פוליטי מדיני)דוד קליין
כוחות צה"ל קפצו היום למרחב מעבר כרם שלום בעקבות חשד להימצאות מחבל חמאס בצד העזתי של המעבר. חשוד אחד שאינו חמוש נעצר והועבר לתחקור על ידי כוחות הביטחון. פרטי האירוע וזהות החשוד נבדקים. צה"ל הדגיש כי לא הייתה חדירה לשטח ישראל, והצבא היה בקשר עם גורמי ההגנה ביישובים הרלוונטיים במהלך האירוע.צוות בבלי
רשות התחרות חשפה היום בבית המשפט המחוזי בלוד את השיטות שנועדולחולל צונאמי של התייקרויות. מאחורי הקלעים נחשפת אסטרטגיה של תיאום, כשהמדינה מציבה את בכירי הקמעונאות על ספסל הנאשמים" (כלכלה בארץ)דניאל הרץ
אלפי שוטרים נפרסו לקראת מחאת הרכבים החרדית • הושגו הבנות עם המארגנים: נסיעה בנתיב ימני במהירות 50 קמ"ש | 'כל עוד חופש התנועה נשמר - המחאה תימשך', נמסר ל'בבלי' (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
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