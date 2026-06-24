מבזק חרך את הרשת

רגע מביך: הפקיסטני ניסה להפסיק אותו - נשיא איראן המשיך לעדור

נשיא איראן מסעוד פזשקיאן שתל שתיל בבית ראש הממשלה באיסלאמאבאד לפני שקיים פגישה אישית עם ראש הממשלה שהבז שריף | אלא שהכל לא הלך כצפוי, כאשר ד"ר פזשיכאן התעקש לעשות את זה "עד הסוף" (בעולם)