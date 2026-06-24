צה"ל תקף שני מחבלי חיזבאללה ברכס עלי טאהר

בבלי

בכיר חמאס באסם נעים שוחח עם שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י על המצב ברצועת עזה ואי אכיפת הפסקת האש. לפי פרסום חמאס, שר החוץ האיראני הבהיר כי ההנהגה האיראנית מעלה את סוגיית המשך התוקפנות הישראלית ברצועת עזה והפרות הסכם הפסקת האש בכל הזירות מול המתווכים והצד האמריקני במסגרת המשא ומתן המתנהל. זאת לאחר הפסקת האש שהושגה בלבנון בעקבות מזכר ההבנות בין איראן לארה"ב.