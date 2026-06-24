צבא ארה"ב חיסל בסוריה מנהיג בכיר בדאעש - "נמשיך להגן"
תקיפה מדויקת בצפון מערב סוריה חיסלה את עלי חוסיין אל-עולווי • פיקוד המרכז: "נותרים מחויבים לעקור את שרידי דאעש" | המאבק בארגון הטרור נמשך (צבא וביטחון)
תקיפה מדויקת בצפון מערב סוריה חיסלה את עלי חוסיין אל-עולווי • פיקוד המרכז: "נותרים מחויבים לעקור את שרידי דאעש" | המאבק בארגון הטרור נמשך (צבא וביטחון)
כוחות צה"ל פועלים היום בדרום לבנון במספר מוקדים. לפי דיווחים לבנוניים, הפעולות כוללות: ירי לעבר רכב בנבטיה אלפוקא, רימון הלם ברעשית, תקיפות כטב"ם בדוחת כפר רומאן ובנבטיה אל-פוקא, פיצוץ של כטב"ם מתאבד ביאטר, ירי ארטילרי לעבר יאטר וחדאת'א, ופיצוץ יזום בעיתרון.צוות בבלי
קארים חאן, התובע בבית הדין הפלילי בהאג שהוציא צווי מעצר לנתניהו וגלנט מפוטר מתפקידו, כך החליט האו"ם בתום חקירה לפי דיווח של רויטרס | המהלך צריך עדיין לעבור באו"ם כדי לקבל אישור סופי (בעולם)כיכר השבת
נתניהו נאם בוועידת השלטון המקומי וחשף פרטים חדשים מאחורי הקלעים של ניהול המערכה | טען כי הודיע לטראמפ על התקיפה באיראן מבלי לבקש את אישורו, והצהיר כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון כל עוד הוא מכהן בתפקידו. הדף את הביקורות על ניהול המלחמה בעזה וציין כי הלחצים הבינלאומיים והפנימיים כמעט הובילו את ישראל ל"ניצחון ממוסגר" (בארץ)דוד הכהן
8 פעילים קיבלו בין 30 ל-100 שנות מאסר בגין מתקפה על מתקן מעצר בטקסס | הסנגורים: "הם לא טרוריסטים אלא צעירים עם לב" (בעולם)אריה רוזן
גל אלימות קשה בשני מוקדים שונים ברחבי הארץ נגד שיירות המחאה: בכביש 7 סמוך לאשדוד חסם תוקף רכב מהשיירה וניפץ את השמשה לעיני הנוסעים, בנתיבי איילון הסתער נהג משאית חמוש בסכין ובמקלות והלם בברוטליות על חלונות מכונית שיצאה מבני ברק. בשני המקרים חשו הנוסעים סכנת חיים ממשית, והתיעודים והדיווחים הועברו לטיפול דחוף של משטרת ישראל (חרדים)דניאל הרץ
צה"ל תקף ברצועת עזה מוקדם יותר השבוע וחיסל את אכרם מחמד מחמוד אבו מאצ'י, מחבל בזרוע הצבאית של חמאס. אבו מאצ'י פשט לשטח ישראל בטבח ה-7 באוקטובר. בתקופה האחרונה ניסה המחבל לפעול לשיקום הארגון ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום.צוות בבלי
ראש הממשלה נתניהו הצהיר בכנס רשות השלטון המקומי כי ישראל מקימה אזור חיץ בדרום לבנון למניעת התקפות חיזבאללה. "עדיין יש דברים שעלינו לעשות בלבנון" אמר. נתניהו הוסיף כי ישראל ביצעה פעולות רבות באיראן ופועלת למנוע ממנה להשיג נשק גרעיני. "השגת נשק גרעיני על ידי איראן מהווה איום קיומי עלינו, ואנו נמנע זאת" הדגיש.צוות בבלי
תושב ירושלים כבן 30, חסיד טשערנאָביל המחזיק באזרחות בריטית, נהרג בתאונת דרכים קטלנית בעיר קישינב. היחידה הבינלאומית של זק"א ומשרד החוץ פועלים מול הרשויות המקומיות כדי לזרז את שחרור גופתו ולהביאו לקבורה בישראל בהקדם (בעולם)דניאל הרץ
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