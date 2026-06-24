100 שנות מאסר: פעילי שמאל הורשעו לאחר שפתחו באש על מתקן מעצר

חושף פרטים

נתניהו נאם בוועידת השלטון המקומי וחשף פרטים חדשים מאחורי הקלעים של ניהול המערכה | טען כי הודיע לטראמפ על התקיפה באיראן מבלי לבקש את אישורו, והצהיר כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון כל עוד הוא מכהן בתפקידו. הדף את הביקורות על ניהול המלחמה בעזה וציין כי הלחצים הבינלאומיים והפנימיים כמעט הובילו את ישראל ל"ניצחון ממוסגר" (בארץ)