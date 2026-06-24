טראמפ: המלחמה מתנהלת היטב ואיראן עושה ויתורים משמעותיים
הנשיא טראמפ הצהיר: "המלחמה מתנהלת היטב. כפי שאתם יודעים, אנחנו מנצחים בפער גדול. איראן עושה ויתורים משמעותיים מאוד. נראה מה יקרה, אבל מדובר בעוצמה אדירה, אדירה, אדירה."
הנשיא טראמפ הצהיר: "המלחמה מתנהלת היטב. כפי שאתם יודעים, אנחנו מנצחים בפער גדול. איראן עושה ויתורים משמעותיים מאוד. נראה מה יקרה, אבל מדובר בעוצמה אדירה, אדירה, אדירה."
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צה"ל הודיע כי מחר (יום ה') בשעות הבוקר יתקיים תרגיל צבאי במרחב גזרת חטיבת עציון, שצפוי להסתיים בצהריים. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי רכב והדי פיצוצים באזור. התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים לשנת 2026. צה"ל הדגיש: אין חשש לאירוע ביטחוני.צוות בבלי
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חיל האוויר תקף רכב עם חשודים שחצו את המרחב הביטחוני ברכס עלי טאהר בדרום לבנון והיוו איום על כוחות צה"ל. התקיפה בוצעה לאחר זיהוי החשודים והסרת האיום. צה"ל הדגיש כי לא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחותיו וימשיך לפעול להסרת איומים מיידים.צוות בבלי
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