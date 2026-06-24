דיווח: טראמפ מחפש תקציב מיוחד לאיראן - זו המטרה של הסכום האדיר

חדשות עם קנייטש

עד כאן: למעלה מ-7,000 רכבים השתתפו במחאה הגדולה בתולדות המדינה • סיקור נרחב מכל האירועים והזירות | מלחמת אחים ברחובות: חרדים הותקפו קשות בידי חילונים, שוטר איים בנשק | ח"כ בן צור זועם על הצביעות המשטרתית: "למפגיני קפלן בחיים לא היו עושים ככה" | קבלת הפנים לרצ"פניק הכי מוכר וההצהרה החריפה של חברו: "השוטרים הם נאצים" | 7 יפול צדיק: ראש הישיבה חגג את הוצאת ספר המוסר החמישי שלו (מעייריב)