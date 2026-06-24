דיווח: טראמפ מחפש תקציב מיוחד לאיראן - זו המטרה של הסכום האדיר
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מחפש מקור תקציבי עבור הסוגייה האיראנית, כחלק מתקציב מיוחד של 80 מיליארדי דולרים עבור המלחמה | נראה כי הנשיא עוד לא התייאש מהנושא שמטריד את מנוחתה של ישראל (מדיני)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מחפש מקור תקציבי עבור הסוגייה האיראנית, כחלק מתקציב מיוחד של 80 מיליארדי דולרים עבור המלחמה | נראה כי הנשיא עוד לא התייאש מהנושא שמטריד את מנוחתה של ישראל (מדיני)
ההסתה נגד הציבור החרדי וליבוי השנאה שאינו פוסק, קוצר פירות באושים תוך זמן קצר | בשורת מקרים במהלך היום ושיאם באירוע פרוע הערב, נהגים תועדו משתמשים באלימות פיזית קשה כנגד נהגים ברכבים שהשתתפו בשיירת המחאה היום | המשטרה מסרה כי "השוטרים פעלו במהירות להפרדת המעורבים והשבת הסדר הציבורי, החשוד יזומן עוד היום לחקירה בתחנת המשטרה לבירור נסיבות המקרה" (חדשות)שאול כהנא
ישראל מתקרבת לבחירות, והסקרים כאן כדי לזהות מגמות ותהפוכות בדעת הקהל | מי המפלגה שמזנקת בסקרים, וכמה מקבלים בנט ולפיד? כמה יקבל לפיד אם ייפרד מבנט, ואיזה איחוד יציל את בני גנץ מאימת אחוז החסימה? כל הפרטים (פוליטי)יוני גבאי
היום היה החם ביותר בהיסטוריה של צרפת מאז המדידות, ושבר את השיא הקודם שהיה - אמש | בנוסף, שמונה בני אדם נוספים מתו בטביעה בעקבות גל החום, שעה שהפרתקנים ניסו להתקרר באמצעות כניסה לאתרי מים לא מוכרזים (בעולם)בבלי
דובר צה"ל הודיע כי עובד בחברה קבלנית שמבצעת עבודות הנדסיות מטעם משרד הביטחון נהרג מוקדם יותר היום בתאונה מבצעית ברצועת עזה, כחלק מפעילות צה״ל וכוחות הביטחון | "משפחתו של העובד עודכנה, צה"ל ומשרד הביטחון משתתפים בצער המשפחה", נמסר (צבא)דוד הכהן
אלפים מבני הקהילה היהודית השתתפו היום במסע ההלוויה שנערך של מיכאל מזרחי הי”ד בקנדה | בתום ההלוויה הועבר הארון לניו יורק לקראת הטסתו לישראל | על פי התכנון, ארונו צפוי להגיע מניו יורק לישראל מחר יום חמישי, ומסע ההלוויה במגדל העמק צפוי להתקיים בליל שישי ב-12 בלילה (חדשות)נחמן שטרנהרץ
בזמן שהם באוהלים: שופר חיזבאללה מבטיח "ניצחון" ותוקף את הפרצוף שלנו | אני משיב אש לשופר חיזבאללה עלי בֵּרוֹ שמתגאה בנעליים בזמן שאלפי עקורים חיים בתנאים מחפירים: אתם חושבים שאתם בקמפינג על שפת הים אבל האמת היא שאתם מובסים (העולם הערבי)משה אריה
צה"ל הודיע כי מחר (יום ה') בשעות הבוקר יתקיים תרגיל צבאי במרחב גזרת חטיבת עציון, שצפוי להסתיים בצהריים. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי רכב והדי פיצוצים באזור. התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים לשנת 2026. צה"ל הדגיש: אין חשש לאירוע ביטחוני.צוות בבלי
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