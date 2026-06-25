חייל צה"ל במילואים נהרג בהתהפכות רכב בדרום לבנון
דובר צה"ל הודיע על נפילת חייל במילואים במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. החייל נהרג בהתהפכות רכב של צה"ל. בתקרית נפצע לוחם נוסף באורח בינוני. יהי זכרו ברוך.
דובר צה"ל הודיע על נפילת חייל במילואים במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. החייל נהרג בהתהפכות רכב של צה"ל. בתקרית נפצע לוחם נוסף באורח בינוני. יהי זכרו ברוך.
שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הגיב לניסיונות איראניים לגבות תשלום עבור מעבר במצר הורמוז: "תקראו לזה איך שתרצו - זה משחק סמנטי. המציאות היא שלאף מדינה בעולם אין זכות לגבות תשלום עבור השימוש בנתיבי שיט בינלאומיים. זה לעולם לא יהיה תנאי מקובל בשום הסכם. הנשיא הבהיר זאת באופן חד משמעי". בד בבד, משמרות המהפכה האיראניים הזהירו: "הנתיב שעליו הודיעו גורמים מסוימים למעבר במצר הורמוז ללא תיאום עם איראן אינו מקובל ומהווה סכנה".צוות בבלי
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