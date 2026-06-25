חמאס פונה לאיראן: "הכניסו את עזה למשא ומתן עם וושינגטון"

בבלי

שר הביטחון כץ הכריז כי אחת המטרות המרכזיות שהוא וראש הממשלה קבעו היא השגת עליונות בחלל. "החלל הוא המקום שבו אין משמעות לשטח שאתה אוחז בו למטה, אין משמעות לגודל האוכלוסייה שלך וזה היעד שנקבע" אמר. כץ הדגיש גם את חשיבות המערכה הכלכלית נגד איראן: "כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלה. לכן המערכה הכלכלית נגד איראן היא אחת מזירות הלחימה החשובות ביותר לביטחון מדינת ישראל".