גורם אמריקני: ישראל נסוגה מדרום לבנון - צה"ל מכחיש בתוקף
בכיר אמריקני מדווח על נסיגה ישראלית כ'מחווה של רצון טוב' • גורמי ביטחון בישראל מכחישים במפורש | השאלה: האם מדובר בלחץ אמריקני? (צבא וביטחון)
בכיר אמריקני מדווח על נסיגה ישראלית כ'מחווה של רצון טוב' • גורמי ביטחון בישראל מכחישים במפורש | השאלה: האם מדובר בלחץ אמריקני? (צבא וביטחון)
בניינים קרסו, למעלה מרבבת נעדרים והרוגים רבים | בקהילה היהודית מציינים נס: אין דיווח על נעדרים, פצועים או הרוגים יהודים בסיעתא דשמיא | יהודה, חרדי מקומי, משחזר בשיחה עם 'בבלי' את רגעי האימה הלילה ומספק הסבר מה גרם לכך שהאסון הכבד לא יהיה קשה אפילו יותר (אקטואליה, בעולם)קובי רוזן
בעוד שבחדרי הדיונים בשוויץ מדברים על נורמליזציה, בקשר הימי של מצרי הורמוז נשמעת מנגינה אחרת לגמרי | "המעבר במצרי הורמוז אפשרי רק באישור חיל הים האיראני ובנתיב המיועד לכך", נשמע קולו של קצין איראני באזהרה חוזרת לכל כלי השיט באזור (חדשות בעולם)דני שפיץ
בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה פעם נוספת את בקשת הפרקליטות להטיל תנאים מגבילים על יונתן אוריך, יועצו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, וקבע כי הוא יוכל להמשיך לעבוד במשרד רה"מ ולעמוד בקשר עם נתניהו (משפט)משה כהן
שר הביטחון כץ הכריז כי אחת המטרות המרכזיות שהוא וראש הממשלה קבעו היא השגת עליונות בחלל. "החלל הוא המקום שבו אין משמעות לשטח שאתה אוחז בו למטה, אין משמעות לגודל האוכלוסייה שלך וזה היעד שנקבע" אמר. כץ הדגיש גם את חשיבות המערכה הכלכלית נגד איראן: "כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלה. לכן המערכה הכלכלית נגד איראן היא אחת מזירות הלחימה החשובות ביותר לביטחון מדינת ישראל".צוות בבלי
שני כלי רכב התנגשו לפני זמן קצר בכביש 40 סמוך למחלף ירקון • אחד הרכבים התהפך והנהג חולץ במצב קשה | הכביש נחסם ובמקום נוצרו עומסי תנועה כבדים (חדשות בארץ)משה כץ
גורם במשרד החוץ האמריקאי מסר לרויטרס כי ישראל נסוגה מחלק מאזור החיץ שהקימה בדרום לבנון כמחווה של רצון טוב כלפי ממשלת לבנון, וכי על צבא לבנון להיכנס לאזור שממנו נסוגה ישראל. לעומת זאת, מקור צבאי לבנוני מסר לאלג'זירה: "לא זיהינו כל נסיגה של הכוחות הישראליים מהשטחים הלבנוניים הכבושים. הכוחות הישראליים עדיין פרוסים בכל האזורים שכבשו לאחרונה". גורמי צבא ישראלים מסרו לכלי תקשורת ישראליים: "לא קיבלנו כל הנחיה לסגת מאזור החיץ".צוות בבלי
באסם נעים שוחח עם שר החוץ האיראני על השיחות עם וושינגטון • עראקצ'י הבטיח להעלות את הסוגיה הפלסטינית במשא ומתן | המהלך מגיע על רקע הפרות ישראליות חוזרות (בעולם)אליהו לוי
אדם מחמד אבראהים אבו חדאיד פיקד על מערך ייצור אמצעי לחימה • ניסה לייצר נשק נוסף לפגיעה בכוחות צה"ל | החיסול המדויק שהסיר איום מיידי (צבא וביטחון)ב. ניסני
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