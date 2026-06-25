אחרי שתועד בועט בראשו של המפגין החרדי: הצעד נגד השוטר החשוד

בבלי

שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו מסר לאחר מפגש עם בכירי מדינות המפרץ כי תוצאות המשא ומתן אתמול בין ישראל ללבנון היו טובות מאוד, וכי ארה"ב מקווה להגיע בקרוב להצהרת כוונות בין שתי המדינות. בנושא איראן, רוביו הבהיר כי המשטר האיראני עדיין מונהג בידי אנשי דת קיצוניים וממשיך לממן ארגונים כמו חיזבאללה והחות'ים. לדבריו, ארה"ב לא העבירה ולא אישרה העברת כספים לאיראן, ולא דנה עם מדינות המפרץ בהקמת קרן לשיקום איראן. רוביו הדגיש כי ארה"ב לא תסכים לשום תשלום עבור מעבר במצר הורמוז, וכי המעבר חייב לשוב למצב שהיה לפני המלחמה. לגבי מזכר ההבנות עם איראן הבהיר כי מדובר במסמך המתווה קווי יסוד למשא ומתן ולא בהסכם כולל.