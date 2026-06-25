הקומנדו הצרפתי תפס אונית נפט רוסית בים התיכון - צפו ברגעי ההשתלטות
הצי הצרפתי עצר את המכלית 'דליבר' מול חופי סיציליה • המבצע מגיע ימים לאחר פעולה דומה של בריטניה | מקרון: 'לא נאפשר לצי הרפאים לעקוף סנקציות' (בעולם)
הצי הצרפתי עצר את המכלית 'דליבר' מול חופי סיציליה • המבצע מגיע ימים לאחר פעולה דומה של בריטניה | מקרון: 'לא נאפשר לצי הרפאים לעקוף סנקציות' (בעולם)
ג'ירפה בשם גרייסי נעדרת כבר שבועיים בטקסס לאחר שנמלטה מחווה | פרס של 5,000 דולר הובטח למי שיסייע באיתורה (מעניין)אריה רוזן
שוטר נחקר במח"ש בחשד לתקיפת מפגין בהפגנה בכביש גהה • בתיעוד: השוטר בועט לכאורה בראשו של המפגין | המשטרה הודתה: "יש שוטרים שפעלו שלא על פי הנהלים" (חרדים)חזקי שטרן
מפקד כוח קודס האיראני, אסמאעיל קאאני, שיגר איום ישיר וחריף לעבר ישראל, וקרא לה לסגת לחלוטין מלבנון | הבהיר כי לבנון היא "שדה של עמידה איתנה והתנגדות" ולא מגרש משחקים, והזהיר כי אם כוחות צה"ל לא ייסוגו מרצונם, הם ייאלצו לברוח בעתיד ב"השפלה ובתבוסה" (צבא וביטחון)דניאל הרץ
בזמן שתעמולת הקרמלין חזתה לאירופאים חורף קפוא על גב סוסים, המציאות בשטח הפכה את היוצרות | מתקפות על בתי זיקוק ותורים אינסופיים יוצרים כאוס תחבורתי שמותיר את אזרחי רוסיה המומים מול משאבות ריקות והקצבות ליטרים (חדשות בעולם)דני שפיץ
מרדף דרמטי בכביש 40: נער בן 17 רכב על אופנוע ללא רישיון מתאים והרכיב חבר ללא קסדה | הוא ניסה להימלט מסייר משטרתי, החליק בעיצומה של המנוסה ונעצר בשטח | לרוכב ההמום, שתועד במצלמת הקסדה כשהוא בוכה ומתחנן לרחמים, היו הסברים מקוממים: "אמרו לי יש שוטר – תברח ישר". האופנוע הושבת והנהג זומן לדין (בארץ)קובי רוזן
שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו מסר לאחר מפגש עם בכירי מדינות המפרץ כי תוצאות המשא ומתן אתמול בין ישראל ללבנון היו טובות מאוד, וכי ארה"ב מקווה להגיע בקרוב להצהרת כוונות בין שתי המדינות. בנושא איראן, רוביו הבהיר כי המשטר האיראני עדיין מונהג בידי אנשי דת קיצוניים וממשיך לממן ארגונים כמו חיזבאללה והחות'ים. לדבריו, ארה"ב לא העבירה ולא אישרה העברת כספים לאיראן, ולא דנה עם מדינות המפרץ בהקמת קרן לשיקום איראן. רוביו הדגיש כי ארה"ב לא תסכים לשום תשלום עבור מעבר במצר הורמוז, וכי המעבר חייב לשוב למצב שהיה לפני המלחמה. לגבי מזכר ההבנות עם איראן הבהיר כי מדובר במסמך המתווה קווי יסוד למשא ומתן ולא בהסכם כולל.צוות בבלי
נציב תלונות הציבור על שופטים, אשר קולה, דחה את התלונה האישית נוכח ההתנצלות, אך קבע נחרצות כי אין לתת החלטות שאינן חיוניות בשבת והמליץ למנהל בתי המשפט לחדד את ההנחיות (משפט)משה כהן
בניינים קרסו, למעלה מרבבת נעדרים והרוגים רבים | בקהילה היהודית מציינים נס: אין דיווח על נעדרים, פצועים או הרוגים יהודים בסיעתא דשמיא | יהודה, חרדי מקומי, משחזר בשיחה עם 'בבלי' את רגעי האימה הלילה ומספק הסבר מה גרם לכך שהאסון הכבד לא יהיה קשה אפילו יותר (אקטואליה, בעולם)קובי רוזן
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