"איסלאמיסטים משוגעים" - מזכיר המדינה מזהיר את איראן
מזכיר המדינה האמריקני מבהיר: מצר הורמוז נתיב בינלאומי ואין לגבות בו אגרות • רוביו מתייחס להכחשות האיראניות: "אנחנו יודעים למה הם הסכימו" | האם טהראן תבחר בדרך המדינה או תמשיך בטרור? (פוליטי מדיני)
מזכיר המדינה האמריקני מבהיר: מצר הורמוז נתיב בינלאומי ואין לגבות בו אגרות • רוביו מתייחס להכחשות האיראניות: "אנחנו יודעים למה הם הסכימו" | האם טהראן תבחר בדרך המדינה או תמשיך בטרור? (פוליטי מדיני)
ספינת סוחר נפגעה מירי רקטי במצר הורמוז ליד חופי עומאן, לאחר שעברה בנתיב שלא אושר על ידי איראן. הספינה שטה בנתיב שהרשויות בעומאן הכריזו עליו אתמול, בניגוד לתיאום עם איראן. משמרות המהפכה האיראנים הזהירו היום כי מעבר במצר הורמוז ללא תיאום עם כוחותיהם מהווה סכנה, וכי יש לתאם כל מעבר דרך ערוץ 16 בתדר הקשר האלחוטי. בעקבות ההזהרה, 3 ספינות סוחר שבו על עקבותיהן וחישבו מסלול מחדש. איראן אוכפת את ההנחיות שלה בהורמוז בניגוד לסיכום עם ארה"ב.צוות בבלי
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