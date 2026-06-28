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מבזק פיצוץ קטלני • תיעוד

נקבע מותו של גבר שנפצע מפיצוץ רכב ביפו | פצוע נוסף פונה מהזירה

גבר כבן 40 נהרג בפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו • פצוע נוסף פונה עצמאית לבית החולים וולפסון | המשטרה מבצעת חקירה ראשונית וסריקות לאיתור חשודים (בארץ)

קובי אטינגר בבלי
נקבע מותו של גבר שנפצע מפיצוץ רכב ביפו | פצוע נוסף פונה מהזירה
צילום: צילום: דוברות מד"א
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החיסולים נמשכים

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אליהו לוי
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