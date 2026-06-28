נקבע מותו של גבר שנפצע מפיצוץ רכב ביפו | פצוע נוסף פונה מהזירה
גבר כבן 40 נהרג בפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו • פצוע נוסף פונה עצמאית לבית החולים וולפסון | המשטרה מבצעת חקירה ראשונית וסריקות לאיתור חשודים (בארץ)
גבר כבן 40 נהרג בפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו • פצוע נוסף פונה עצמאית לבית החולים וולפסון | המשטרה מבצעת חקירה ראשונית וסריקות לאיתור חשודים (בארץ)
צה"ל תקף וחיסל את עבד אלרחמן מאהר עבד אלכרים זיאדה, מפקד חוליית מחבלי נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר ובזז כלי רכב צה"לי (צבא)ב. ניסני
צה"ל תקף בשבוע שעבר במרחב שאטי וחיסל את עבד אלרחמן זיאדה, מפקד חוליית נוחבה בחמאס שפשט לישראל ב-7 באוקטובר ובזז רכב צה"לי לעזה. בתקיפה נוספת באותו יום במרחב חאן יונס חוסל כמאל נגאר, ראש יחידת מנהור בחמאס. לפי צה"ל, המחבלים ניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחותינו והיוו איום מיידי. כוחות צה"ל ימשיכו לפעול להסרת כל איום.צוות בבלי
פיקוד מרכז של ארה"ב הודיע כי מטוסי קרב אמריקאים תקפו הלילה 10 יעדים איראנים באזור מצר הורמוז. התקיפה בוצעה בתגובה לפגיעה במיכלית נפט אתמול ליד חופי עומאן, שנשאה 2 מיליון חביות נפט. במקביל, ספינת סוחר נפגעה הלילה משיגור כשעברה באזור חופי עומאן במצר הורמוז ונגרם לה נזק. התגובה האמריקאית הייתה חזקה יותר מהתגובה בלילה הקודם, אך עדיין לא מדובר ב"שבירת כלים".צוות בבלי
כוחות יחידת אגוז בפיקוד אוגדה 36 זיהו אתמול מספר מחבלים חמושים ב-RPG מחיזבאללה שפעלו במרחב נבטיה בסמוך לכוחות צה"ל בדרום לבנון. חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים והמבנה ממנו פעלו. בתקיפה נוספת במרחב, כוחות היחידה הרב-מימדית השמידו משגר של חיזבאללה שהיווה איום על כוחותינו. צה"ל הודיע כי ימשיך לפעול להסרת איומים.צוות בבלי
תומכי חיזבאללה הציתו הלילה את שלטי החוצות עליהם נכתב "קודם כל לבנון!" על הכביש המוביל לשדה התעופה של ביירות. השלטים הוצבו לאחרונה במקום שלטי "תודה איראן" בהוראת שר הפנים הלבנוני. הצתת השלטים מהווה תגובה אלימה של תומכי הארגון למהלך הממשלתי.צוות בבלי
מזכיר הממשלה יוסי פוקס שיגר מכתב ליו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בועז ביסמוט בו פירט את הצעת החוק שמטרתה למנוע את מעצרם של לומדי התורה | החוק המוצע מתייחס אך ורק ללומדים ו"תחת פיקוח אפקטיבי" (חרדים)הרשי גוטמן
מספר ההרוגים כתוצאה מרעידת האדמה בונצואלה עלה ל-1,400 לפי חלק מהדיווחים | המספר צפוי עוד לעלות משמעותית לאור מספר הנעדרים הרב ומחסור בסיוע ובכוח אדם | מדובר ברעידה החזקה ביותר שהתרחשה מזה 125 שנה, כאשר שתי רעידות עצומות הגיעו בהפרש של זמן קצר (בעולם)הרשי גוטמן
ארה"ב הודיעה כי תקפה מחסני אמל"ח באיראן בתגובה לתקיפת ספינה שעברה בנתיב שלא אושר על ידה | בתגובה תקפו משמרות המהפכה מטרות אמריקניות באזור מבלי לפרט | התקיפה האמריקנית התרחשה לאחר שהנשיא טראמפ קבע ביום שישי כי איראן הפרה את הפסקת האש (בעולם)אליהו לוי
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