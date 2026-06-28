נקבע מותו של גבר שנפצע מפיצוץ רכב ביפו | פצוע נוסף פונה מהזירה

בבלי

פיקוד מרכז של ארה"ב הודיע כי מטוסי קרב אמריקאים תקפו הלילה 10 יעדים איראנים באזור מצר הורמוז. התקיפה בוצעה בתגובה לפגיעה במיכלית נפט אתמול ליד חופי עומאן, שנשאה 2 מיליון חביות נפט. במקביל, ספינת סוחר נפגעה הלילה משיגור כשעברה באזור חופי עומאן במצר הורמוז ונגרם לה נזק. התגובה האמריקאית הייתה חזקה יותר מהתגובה בלילה הקודם, אך עדיין לא מדובר ב"שבירת כלים".