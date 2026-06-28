נהג משאית נלכד במצב קשה לאחר התהפכות בכביש 6 – חולץ בפעולה מורכבת

בבלי

צה"ל ושב"כ תקפו וחיסלו ביום שישי האחרון במרכז רצועת עזה את מנצור סאמי מחמוד שחתות, מפקד המשטרה הימית של מחנות המרכז בחמאס. שחתות פעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. יחד איתו חוסלו שני מפקדים נוספים במשטרה הימית של חמאס, שפועלת תחת הזרוע הצבאית של הארגון. השלושה נעו ברכב כשהם חמושים והיוו איום על כוחות צה"ל הפרוסים ברצועה. צה"ל הודיע כי ימשיך לפעול להסרת כל איום מיידי.