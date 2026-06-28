בבלי
מבזק לקראת הבחירות

85 אלף מתפקדים ו-51 מועמדים: 'הדמוקרטים' חושפים את רשימת הפריימריז

מפלגת 'הדמוקרטים' פרסמה את רשימת 51 המתמודדים בפריימריז • 85 אלף מתפקדים ישתתפו בעיצוב הרשימה לכנסת | הבחירות המקדימות ייערכו ב-20 ביולי (פוליטי מדיני)

קובי אטינגר בבלי
יאיר גולן, יו"ר הדמוקרטים, נואם בועידת מפלגה
יאיר גולן, יו"ר הדמוקרטים, נואם בועידת מפלגה | צילום: צילום: אבשלום ששוני/Flash90
לכתבה המלאה
שיתוף:

מבזקים נוספים

12:49
בבלי

מפקד מחלקה בגדוד 12 של גולני נפל בקרב בדרום לבנון

צה"ל הודיע על נפילתו של מפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני בקרבות בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך.

צוות בבלי
12:40
פה אחד

החלטה היסטורית: ממשלת ישראל הכירה ברצח העם הארמני; "אצבע בעין" לטורקיה?

שר החוץ סער הציג הצעה היסטורית בממשלה של להכיר ברצח העם הארמני • ההחלטה התקבלה פה אחד | מדובר בצעד שצפוי להחריף את המתיחות עם טורקיה (פוליטי מדיני)

קובי אטינגר
12:26
תוך מספר שעות

פיצוץ רכב נוסף במרכז הארץ: גבר כבן 30 במצב אנוש בחולון

רכב התפוצץ לפני זמן קצר ברחוב הלוחמים בחולון • כוחות החירום איתרו במקום גבר כבן 30 במצב אנוש | האירוע מצטרף לשורת פיצוצים במרכז הארץ ולאירוע שהתרחש מוקדם יותר הבוקר (בארץ)

יוני גבאי
11:28
צפו בתיעוד מהחיסול

חיסול משמעותי בעזה: מפקד המשטרה הימית של חמאס חוסל יחד עם שני מפקדים

מנצור שחתות קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל וחוסל יחד עם עוד שני מפקדים נוספים במשטרה הימית חוסלו לצדו | התקיפה המדויקת הסירה איום מיידי | תיעוד התקיפה (צבא וביטחון)

דוד הכהן
11:27
כך הוא חולץ

נהג משאית נלכד במצב קשה לאחר התהפכות בכביש 6 – חולץ בפעולה מורכבת

משאית התהפכה בכביש 6 לכיוון דרום בין מחלף נשרים למחלף שורק • הנהג נלכד תחת הרכב ונחלץ במצב קשה לאחר פעולה מורכבת | לוחמי האש השתמשו בכלי חילוץ ייעודיים (בארץ)

קובי רוזן
11:09
בבלי

פרלמנט סלובניה בוחר בתומך ישראל יאנז יאנשה לראש ממשלה

הפרלמנט הסלובני בחר ביאנז יאנשה, איש ימין ותומך ישראל בולט, לתפקיד ראש הממשלה. 50 מתוך 90 חברי הפרלמנט תמכו במינויו, כאשר נדרש מינימום של 46 קולות. יאנשה התנגד בעבר להכרה של הממשלה הקודמת במדינה פלסטינית.

צוות בבלי
11:06
בבלי

צה"ל ושב"כ חיסלו מפקד משטרה ימית של חמאס ושני מפקדים נוספים

צה"ל ושב"כ תקפו וחיסלו ביום שישי האחרון במרכז רצועת עזה את מנצור סאמי מחמוד שחתות, מפקד המשטרה הימית של מחנות המרכז בחמאס. שחתות פעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. יחד איתו חוסלו שני מפקדים נוספים במשטרה הימית של חמאס, שפועלת תחת הזרוע הצבאית של הארגון. השלושה נעו ברכב כשהם חמושים והיוו איום על כוחות צה"ל הפרוסים ברצועה. צה"ל הודיע כי ימשיך לפעול להסרת כל איום מיידי.

צוות בבלי
10:21
סטה מהמסלול

התרסקות קטלנית: מטוס קל התנפץ לתוך גורד שחקים ענקי

רגעי אימה בלב הבירה הסינית: מטוס קל פילח את השמיים המוגנים של בייג'ינג והתנפץ אל תוך המגדל האיקוני (חדשות בעולם)

דני שפיץ
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר