פיצוץ רכב נוסף במרכז הארץ: גבר כבן 30 במצב אנוש בחולון
רכב התפוצץ לפני זמן קצר ברחוב הלוחמים בחולון • כוחות החירום איתרו במקום גבר כבן 30 במצב אנוש | האירוע מצטרף לשורת פיצוצים במרכז הארץ ולאירוע שהתרחש מוקדם יותר הבוקר (בארץ)
רכב התפוצץ לפני זמן קצר ברחוב הלוחמים בחולון • כוחות החירום איתרו במקום גבר כבן 30 במצב אנוש | האירוע מצטרף לשורת פיצוצים במרכז הארץ ולאירוע שהתרחש מוקדם יותר הבוקר (בארץ)
צה"ל הודיע על נפילתו של מפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני בקרבות בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך.צוות בבלי
שר החוץ סער הציג הצעה היסטורית בממשלה של להכיר ברצח העם הארמני • ההחלטה התקבלה פה אחד | מדובר בצעד שצפוי להחריף את המתיחות עם טורקיה (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
מפלגת 'הדמוקרטים' פרסמה את רשימת 51 המתמודדים בפריימריז • 85 אלף מתפקדים ישתתפו בעיצוב הרשימה לכנסת | הבחירות המקדימות ייערכו ב-20 ביולי (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
מנצור שחתות קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל וחוסל יחד עם עוד שני מפקדים נוספים במשטרה הימית חוסלו לצדו | התקיפה המדויקת הסירה איום מיידי | תיעוד התקיפה (צבא וביטחון)דוד הכהן
משאית התהפכה בכביש 6 לכיוון דרום בין מחלף נשרים למחלף שורק • הנהג נלכד תחת הרכב ונחלץ במצב קשה לאחר פעולה מורכבת | לוחמי האש השתמשו בכלי חילוץ ייעודיים (בארץ)קובי רוזן
הפרלמנט הסלובני בחר ביאנז יאנשה, איש ימין ותומך ישראל בולט, לתפקיד ראש הממשלה. 50 מתוך 90 חברי הפרלמנט תמכו במינויו, כאשר נדרש מינימום של 46 קולות. יאנשה התנגד בעבר להכרה של הממשלה הקודמת במדינה פלסטינית.צוות בבלי
צה"ל ושב"כ תקפו וחיסלו ביום שישי האחרון במרכז רצועת עזה את מנצור סאמי מחמוד שחתות, מפקד המשטרה הימית של מחנות המרכז בחמאס. שחתות פעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. יחד איתו חוסלו שני מפקדים נוספים במשטרה הימית של חמאס, שפועלת תחת הזרוע הצבאית של הארגון. השלושה נעו ברכב כשהם חמושים והיוו איום על כוחות צה"ל הפרוסים ברצועה. צה"ל הודיע כי ימשיך לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
רגעי אימה בלב הבירה הסינית: מטוס קל פילח את השמיים המוגנים של בייג'ינג והתנפץ אל תוך המגדל האיקוני (חדשות בעולם)דני שפיץ
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