מבזק התחממות ביחסים

מהפך קיצוני במדינה האירופית: "נבטל את ההכרה בפלסטין"

ראש ממשלת סלובניה החדש מבטיח שינוי דרמטי ביחסים עם ישראל, הכולל בין השאר את העברת שגרירות לירושלים והקפאת ההכרה במדינה פלסטינית | "ישראל היא שותפה אסטרטגית", הצהיר (בעולם)

אריה רוזן • בבלי • י"ג בתמוז | 28.06.26 13:31